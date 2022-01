Delfts studententeam presenteert nieuwe waterstofracer Forze IX

Met de Forze-racers willen de studenten laten zien dat waterstof een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen.

Sinds 2007 zijn studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft in de weer met het bouwen van duurzame raceauto’s op waterstof. In Scheveningen presenteerde het zogenoemde Forze Hydrogen Racing-team afgelopen week hun nieuwste wagen: de Forze IX. Met een topsnelheid van ongeveer 300 kilometer per uur belooft deze waterstofracer een geduchte tegenstander te zijn voor conventionele, op fossiele brandstof rijdende snelheidsduivels.

Waterstof

De nieuwe Forze IX draait, net als zijn voorganger Forze VIII, op elektromotoren. Dit viertal motoren wordt aangedreven door de elektriciteit die vrijkomt bij de reactie tussen water- en zuurstof in twee brandstofcellen. De waterstof voor deze reactie draagt de racer mee in vier waterstoftanks. Door de overstap van 350 naar 700 bar, kan daarin 8,5 kg van de duurzame brandstof opgeslagen worden.

De spiksplinternieuwe waterstofracer heeft een piekvermogen van omgerekend meer dan 800 pk, zo schrijft teammanager Coen Tonnaer. Dat heeft de IX te danken aan de dubbelde brandstofcel en een extra ‘superbatterij’ die het voertuig volgens Tonnaer een “gigantische power boost kan geven”.

Alternatief

De ontwikkeling van de Forze IX heeft tot nu toe een ruime twee jaar in beslag genomen. Toch moeten we waarschijnlijk nog even wachten voor we de waterstofracer daadwerkelijk op het circuit zullen zien. Om toekomstige races voorspoedig te laten verlopen, zal het studententeam de systemen van de Forze IX de komende tijd namelijk eerst nog uitvoerig testen.

Racen is leuk, maar dat is natuurlijk niet de enige reden voor de bouw van de waterstofwagens. Door de laten zien dat de Forze-racers op kunnen boksen tegen conventionele raceauto’s, hoopt het Delftse studententeam te bewijzen dat waterstof een goed en duurzaam alternatief is voor fossiele brandstoffen.

Bronnen: TU Delft, Forze Hydrogen Racing

Beeld: Forze Hydrogen Racing