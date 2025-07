Deze polsband weet wat je wilt typen

Een toekomst zonder toetsenbord? Het Amerikaanse bedrijf Meta ziet het helemaal voor zich met deze polsband.

Het lijkt op een gigantische smartwatch, maar op dit apparaat kun je niet de tijd zien. Door verschillende bewegingen te maken met je hand, kun je een computer bedienen – zonder daarbij een touchscreen of toetsenbord te gebruiken. Maak kennis met de nieuwste innovatie van Reality Labs, de onderzoekstak van Meta.

Luchtschrijven

Met de polsband moet je in een subtiele polsbeweging de cursor over het scherm van je laptop kunnen bewegen; een app op je computer openen door met je duim tegen je wijsvinger te tikken; en letters op je smartphone laten verschijnen door je naam in de lucht te schrijven.

Om dit voor elkaar te krijgen, maakt het apparaat gebruik van zogenoemde oppervlakte-elektromyografie (sEMG). Met deze techniek vangt het kleine, elektrische spanningen in de spieren op. Deze worden geproduceerd door een speciaal type zenuwcellen, de alfamotorneuronen. Door deze spanningen te analyseren met slimme algoritmes, kan de polsband afleiden wat de drager wil doen, en ze omzetten in digitale opdrachten.

Het apparaat ‘weet’ door deze techniek zelfs al welke opdracht de drager wil uitvoeren, kort voordat hij zijn vingers of hand daadwerkelijk beweegt. Onderzoekers van de Carnegie Mellon University testen de polsband nu dan ook met mensen die door een beperking hun handen niet tot nauwelijks kunnen bewegen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

20,9 woorden

Saillant detail: Meta rustte het nieuwe speeltje uit met een neuraal netwerk. Dit systeem kreeg de elektrische signalen van 10.000 vrijwilligers voorgeschoteld, zodat het veelvoorkomende patronen in die gegevens zou ontdekken. Deze patronen herkent het netwerk nu ook direct bij mensen die de polsband voor het eerst dragen. Hierdoor is kalibratie niet nodig.

Het systeem blijkt nog wel wat traag. De polsband registreert handschrift met gemiddeld 20,9 woorden per minuut. Met een toetsenbord op je smartphone tik je 36 woorden per minuut.

Bronnen: Nature, The New York Times, NRC

Beeld: Reality Labs