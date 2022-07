Deze ‘sticker’ ziet jouw lichaam vanbinnen

Wetenschappers ontwikkelden een ‘sticker’ ter grootte van een postzegel die echobeelden van onder meer hart en longen kan maken.

Wat zou het gaaf zijn als je bij de plaatselijke apotheek een echosticker kunt halen. Deze plak je op je borst en je kunt precies zien of je spieren niet overwerkt raken tijdens die zware work-out. Of je kunt je hart extra in de gaten houden als dat van de dokter moet. Zo simpel zou het in de toekomst kunnen zijn dankzij een nieuwe uitvinding van een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Minder beperkingen

Echografie is al lange tijd één van de belangrijkste methoden in een ziekenhuis om de organen van een patiënt in beeld te brengen. Hierbij worden zogenoemde sondes op de huid geplaatst die geluidsgolven uitzenden. Deze golven kaatsen terug op de structuren binnenin het lichaam en worden weer opgevangen door de sondes. Vervolgens zet een apparaat de teruggekaatste golven om in hoge-resolutie-beelden.

Deze manier van werken vereist wel een arts die de sondes vasthoudt, en gespecialiseerde appratuur om de beelden te maken. Nu komen MIT-onderzoekers dus met een soort sticker die hetzelfde doet maar met minder beperkingen.

De echosticker – 2 vierkante centimeter groot en 3 millimeter dik – bestaat uit meerdere lagen. De onderste, die op de huid komt, bevat een elastomeer, een rubberachtige polymeer dat flexibel is én goed plakt. Daar bovenop ligt een laag met hydrogel die goed geluidsgolven kan overbrengen. Dan volgt nog een laag elastomeer. Beide elastomeerlagen moeten voorkomen dat de hydrogel – die veel water bevat – uitdroogt. Ten slotte bevat de bovenkant van de sticker een rooster van transducers die de geluidsgolven produceren.

Echosticker

De uitvinding is getest door een groep vrijwilligers. Deze mannen en vrouwen kregen een echosticker op hun nek, borst, buik en armen. Ondertussen verrichtten ze allerlei activiteiten, van simpelweg staan en zitten tot fietsen en gewichtheffen.

De onderzoekers verkregen, volgens eigen zeggen, “prachtige hoge-resolutiebeelden van pompende harten, bewegende armspieren en magen die uitzetten na een maaltijd”. Het was mogelijk tot 48 uur beelden te maken, veel langer dan mogelijk zou zijn met een traditioneel echograaf in het ziekenhuis.

Enig minpuntje is wel dat de sticker momenteel nog met draden vastzit aan een instrument die de teruggekaatste geluidsgolven vertaalt naar beelden. Maar het team van Zhao wil dit in de toekomst veranderen. Het moet dan zelfs mogelijk zijn de echosticker te kopen bij de apotheek en hem dan als een wearable draadloos te verbinden met je telefoon. Een app zou met behulp van een algoritme de beelden kunnen analyseren en jou (of de arts) van advies kunnen voorzien.

Bronnen: Science, MIT via EurekAlert!

Beeld: Felice Frankel