DierenPark Amersfoort verwelkomt kamelenveulentje

In Amersfoort is er een gezond kamelenveulentje geboren. “Het jong laat van zich horen door een hard en hoog gemekker.”

In de ochtend van Goede Vrijdag is er in DierenPark Amersfoort een kamelenveulentje op de wereld gezet. Zowel de twaalfjarige kamelenmoeder Rosa als haar pasgeboren jong maken het goed.

Het geslacht van het veulentje is nog niet bekend; van een afstandje kunnen medewerkers dat niet met genoeg zekerheid vaststellen. Deze week zal een arts het veulentje de gebruikelijke medische check geven, en zal dan – van dichtbij – het geslacht bepalen. Daarna krijgt het kameeltje een naam toegewezen.

Kamelen zijn doorgaans twaalf tot dertien maanden drachtig. Er worden dan ook niet heel vaak jongen geboren. In totaal wonen er nu vier kamelen in het park, waaronder moeder Rosa en oudere zus Raya, laat het DierenPark Amersfoort aan KIJK weten.

Het kamelenveulentje drinkt melk bij moeder Rosa. Snel na de geboorte zal het veulen ook vast voedsel eten. Beeld: DierenPark Amersfoort

Ernstig bedreigde wilde kamelen

De pasgeborene heeft zijn eerste stapjes in het verblijf al gezet. Vooral voor kamelen in het wild is het erg belangrijk dat veulens snel op eigen poten kunnen staan. In het oorspronkelijke leefgebied, de Gobiwoestijn in Mongolië en China, lopen wilde kamelen namelijk ernstig gevaar door roofdieren, zoals wolven. Veulentjes moeten dus kunnen lopen om te vluchten, maar ook om schaars eten en drinken te vinden.

Niet alleen roofdieren vormen een bedreiging voor deze wilde hoefdieren. Ook door stroperij en klimaatverandering neemt hun kwetsbaarheid toe. De steppes en woestijnen worden alsmaar droger, waardoor oases – de enige waterbron voor wilde kamelen – verdwijnen.

In 2008 bestempelde de International Union for Conservation Nature (IUCN) de wilde kamelen (Camelus ferus) dan ook als een ernstig bedreigde wilde soort; hun uitsterven ligt op de loer.

Het pasgeboren veulentje in Amersfoort bevindt zich in een veilige omgeving. Over een paar jaar zal het jong net als volwassen kamelen hard en hoog kunnen blaten, balgen en brullen. Tot nu toe klinkt er alleen nog “een hard en hoog gemekker door het park”, vertelt dierverzorger Marc Belt in een persbericht.



Bronnen: DierenPark Amersfoort, IFAW