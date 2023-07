Twee in het wild uitgestorven algazellen geboren in Artis

In de Amsterdamse dierentuin zijn twee algazellen geboren. Bijzonder, want deze beesten zijn al ruim 20 jaar uitgestorven in het wild.

De afgelopen weken zijn er twee algazellen geboren in Artis. Reden voor een feestje, want de International Union for Conservation Nature (IUCN) bestempelde deze antilopeachtige in 2000 als een uitgestorven soort in het wild. Artis heeft sinds vorig jaar een verblijf met algazellen, die dat delen met stokstaartjes.

Dierverzorger Danny Sopjes: “Het zijn twee geitjes en de jongste loopt sinds deze week nu ook samen met de moedergeit bij de kudde. Beide lammeren troffen we kort na hun geboorte al volledig droog en schoongelikt aan, wat een goed teken is van de binding tussen de moeders en hun jongen. Terwijl zij nog wat onwennig op hun poten probeerden te gaan staan, verzamelden de stokstaartjes zich al snel nieuwsgierig en onderzoekend rondom de jonge algazellen. De lammeren verbleven een poosje apart van de kudde om uit te rusten en de moeder-jong band te versterken. Aan het oudste lam, dat nu vier weken is, kun je goed zien hoe snel ze groeien en sterker worden. De jongen zijn na ongeveer 14 weken zelfstandig en niet meer afhankelijk van hun moeder.”

Via zes herintroductieprojecten wordt de algazel in vier beschermde gebieden weer teruggebracht in zijn oorspronkelijke leefgebied. Op dit moment groeit de algazellenpopulatie steeds zelfstandiger in deze gebieden, dat zijn voorzichtige tekenen van een hoopvolle toekomst voor het dier, meldt Artis.

Er zijn ook wetenschappers die werken aan manieren om geheel uitgestorven diersoorten weer tot leven te brengen. Hieronder drie manieren.

1) Klonen

Een uitgestorven diersoort terughalen is kansrijk als die kortgeleden is verdwenen of nog net niet. Want dan ligt er tenminste compleet DNA of soms een levensvatbare cel in de vriezer. Daar valt mee te klonen, en dat is iets wat wetenschappers aardig kunnen. De in het wild uitgestorven noordelijke witte neushoorn krijgt momenteel op precies die manier een tweede kans.

2) Terugknutselen

Het lijkt hopeloos om een diersoort terug te halen zonder originele cellen of zelfs compleet DNA. Toch proberen onderzoekers zoals George Church en Ben Novak dat met mammoeten en trekduiven. Ze knutselen dan stukjes DNA bij elkaar met de juiste eigenschappen en plaatsen die in een andere, nog levende soort. Zo maken ze hybride diersoorten die lijken op de uitgestorven soorten.

3) Terugfokken

Een andere beproefde manier om uitgestorven diersoorten terug te halen, is door ze te fokken. Dat gebeurt vooral bij boerderijdieren zoals runderen en paarden: die dragen als het goed is nog stukjes oer-DNA van hun voorouders. Zo hebben onderzoekers gewone runderen en paarden met fokprogramma’s proberen terug te kruisen tot oerversies van zichzelf. Sommige daarvan, zoals de konikpaarden en heckrunderen, grazen nu in de Oostvaardersplassen.

Bronnen: Artis, NU.nl, KIJK 8-2022