Eerste private missie Ax-1 komt aan bij ISS

Ax-1, de eerste ISS-missie volledig gefinancierd door private personen, komt aan op internationaal ruimtestation.

Gisteren vertrok vanuit de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral in Florida de eerste volledig private missie richting het internationale ruimtestation ISS. Het drietal stinkendrijke commerciële ruimtevaarders en Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría, die de vlucht overzag, zijn onderhand op het ruimtestation aangekomen.

Ax-1

De missie, georganiseerd door Amerikaans bedrijf Axiom Space, is de eerste trip naar het ISS die volledig is gefinancierd door private personen. De lancering van de SpaceX Crew Dragon Endeavor ruimtecapsule aan boord van een Falcon 9-raket, die gisteren 8 april om 17:15 Nederlandse tijd plaatsvond, verliep voorspoedig.

De raket, ook van SpaceX, landde even later – na afkoppeling – alweer veilig op het aardoppervlak. Het is de bedoeling dat die voor een volgende lancering opnieuw gebruikt wordt.

Wetenschap

De bemanning bestaat naast astronaut López-Alegría uit Amerikaanse vastgoedbelegger Larry Connor, Canadese ondernemer Mark Pathy en Nederlands-Israëlische zakenman Eytan Stibbe. Het drietal legde een flinke duit neer voor de trip: naar verluid maar liefst 55 miljoen Amerikaanse dollar per persoon – ongeveer 50,6 miljoen euro.

Axiom benadrukt dat Ax-1 geen toeristische vlucht is. Tijdens hun verblijf op het ISS zullen de ruimtevaarders volgens het bedrijf meewerken aan zo’n 25 wetenschappelijke experimenten. Zo zal onder meer onderzocht worden hoe mensen in de ruimte ouder worden.

Pakweg 21 uur na de lancering koppelde de capsule 9 april 2022, iets na 14:30 Nederlandse tijd aan het ISS. Als alles volgens de planning verloopt, openen de deuren rond 15:30 en vindt er om 16:05 een welkomstceremonie voor de kersverse bemanningsleden plaats.

Bronnen: NASA, SpaceX, Axiom

Beeld: Axiom