Filmpje: zeldzame bronzen ‘drakenvis’

Het is slechts de vierde keer in meer dan dertig jaar dat maritiem biologen het bijzondere diepzee-visje tegen het lijf lopen.

Tijdens een expeditie met onderzoeksschip Western Flyer langs de kust van de Amerikaanse staat Californië, spotten maritiem biologen van het Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) een wel heel bijzondere diepzeebewoner. Het zeldzame bronzen visje, een zogenaamde highfin dragonfish werd in meer dan dertig jaar en meer dan 27.600 uur aan videomateriaal slechts drie keer eerder gezien.

Geduldige rover

De onderzoekers vonden de ‘drakenvis’ (Bathophilus flemingi) op 300 meter diepte, net buiten de Baai van Monterey. Daar jaagt de bronskleurige roofvis, die pakweg 16,5 cm groot kan worden, op visjes en kleine kreeftachtigen.

Overigens is ‘jagen’ misschien een iets te sterk woord voor wat Bathophilus doet. In plaats van zijn prooi op te sporen, te achtervolgen en vervolgens tussen zijn scherpe tanden te vangen, wacht hij tot zijn maal naar hem komt. Onbeweeglijk hangt hij in het water tot er een nietsvermoedend prooidier voorbij zwemt: dan slaat hij toe.

Trillingen

Volgens de MBARI-onderzoekers gebruikt de vis hier onder meer de lange, dradige ‘vleugels’ aan weerzijden van zijn lichaam voor. Daarmee zou hij trillingen in water oppikken, gemaakt door een roof- of prooidier in de buurt.

Met het lange ‘lichtgevende draad’ aan zijn kin – een vorm van bioluminescentie die je bijvoorbeeld ook bij lantaarnhengelvissen ziet – lokt hij nieuwsgierige prooidiertjes zijn kant op. Als die de valstrik doorhebben, is het vaak al te laat; ze eindigen tussen de scherpe tanden van de drakenvis.

Brons

Bijzonder aan het zeldzame visje zijn zijn glimmende, bronzen schubben, zo schrijven de onderzoekers die het hem op de gevoelige plaat legden. De tint is uniek onder de vaak kleurloze diepzeevissen.

Volgens de onderzoekers zou de bronzen kleur kunnen helpen bij de camouflage van de roofvis, door het laatste beetje, blauwe licht dat tot zo diep in het water doordringt, te absorberen. Hierdoor wordt Bathophilus haast onzichtbaar. In de ‘koplampen’ van het onderzoeksschip, sprankelt de drakenvis echter prachtig.

Bronnen: Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), Live Science

Beeld: MBARI