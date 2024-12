Deze opmerkelijke fobieën zijn onhandig met oud en nieuw

Voor veel mensen is de jaarwisseling een vrolijke en gezellige traditie. Maar mensen met deze zeldzame angsten vinden het hele gebeuren een stuk minder leuk.

Zet de oliebollen en champagne maar alvast klaar, want over een paar uur mogen we samen met familie en vrienden vieren dat het jaar 2025 is aangebroken. Maar mensen die last hebben van deze – opmerkelijke – fobieën zullen blij zijn wanneer het over is.

Je hoort het veel mensen zeggen rond de jaarwisseling: alweer bijna een jaar voorbij! Maar als je last hebt van chronofobie – angst voor het verstrijken van de tijd – kun je dan maar beter je oren dichthouden.

– angst voor het verstrijken van de tijd – kun je dan maar beter je oren dichthouden. ABBA kan ophoepelen met het lied Happy New Year. Mensen met melofobie – angst voor muziek – worden er niet blij van.

– angst voor muziek – worden er niet blij van. Naar een klok op de televisie kijken die langzaam naar de 12 uur kruipt, is zenuwslopend als je lijdt aan chronomentrofobie – angst voor klokken.

– angst voor klokken. Gezellig met de familie het nieuwe jaar inluiden, is doodeng voor personen met syngenesofobie – angst voor familie. En mensen met pentherafobie zullen specifiek hun schoonmoeder zoveel mogelijk mijden tijdens oud en nieuw.

– angst voor familie. En mensen met zullen specifiek hun schoonmoeder zoveel mogelijk mijden tijdens oud en nieuw. Vrolijkheid staat centraal tijdens de feestdagen. En laten cherofoben daar nu net angstig voor zijn.

daar nu net angstig voor zijn. En vuurwerk is zowel niet erg prettig voor mensen met ligyrofobie, als voor degenen met anablefobie. Respectievelijk angst voor harde geluiden en angst voor – jawel – omhoog kijken. Voor de anablefoben dan toch maar alleen rotjes en voetzoekers afsteken.

Fijne jaarwisseling!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:

Bron: The Phobia List

Beeld: kadrajserap/iStock/Getty Images