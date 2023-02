10 fobieën die niet handig zijn op Valentijnsdag

Sowieso is Valentijnsdag niet de leukste aangelegenheid voor iedereen die even zonder (potentiële) partner zit. Maar ook voor mensen die lijden aan de volgende fobieën is het niet bepaald de beste dag van het jaar.

Amorafobie

Als je lijdt aan amorafobie (angst voor liefde; niet te verwarren met agorafobie oftewel ‘pleinvrees’), kun je natuurlijk sowieso inpakken. Veel mensen met amorafobie zijn niet zozeer bang voor de liefde, maar ervaren vooral een groot ongenoegen bij het idee ervan. Een dag zoals Valentijnsdag is voor deze mensen dus even door een zure appel heen bijten.

Xocolatofobie

Koop je de bekende hartvormige doos met bonbons voor je lief, dan loopt je date uit op een drama als je (potentiële) partner blijkt te lijden aan xocolatofobie. Mensen die hieraan lijden zijn vaak bang voor de bittere smaak of vinden de bruine blokjes op poep lijken. Sommigen geloven zelfs dat chocolade giftig is. Vooral jonge kinderen hebben hier last van en de angst verdwijnt meestal in de pubertijd. Maar volwassenen kunnen er ook nog last van hebben.

Erthrofobie

Moet je je liefde gaan opbiechten, dan is het te hopen dat je geen last hebt van erythrofobie: de angst om te blozen. Deze fobie is een sociale angststoornis en mensen zijn hierbij vaak bang dat mensen negatief over hen denken als hun wangen rood kleuren. Erg lastig, want wanneer ze blozen, kickt hun fobie in en worden ze alleen nog maar roder. Cognitieve gedragstherapie en exposure-therapie kan helpen om de fobie onder controle te krijgen.

Anthofobie

Zeg het vooral met bloemen – behalve als je te maken hebt met een anthofoob. Waarom mensen hier aan lijden is vaak niet duidelijk, maar soms is de angst te herleiden naar een traumatische ervaring, zoals een bijensteek of een tekenbeet. Een associatie met bloemen op een begrafenis kan de de fobie ook veroorzaken. Het is natuurlijk moeilijk om bloemen compleet te vermijden, mensen die hier aan lijden, zullen dus vaak binnen blijven.

Metrofobie

Ook een goed bedoeld liefdesgedicht kan verkeerd uitpakken. Om allerlei redenen, waaronder de mogelijkheid dat de luisteraar lijdt aan metrofobie – angst voor poëzie. Er bestaan meerdere vormen; de angst kan bijvoorbeeld alleen voorkomen bij een specifiek onderwerp of een bepaalde stijl. Mensen die hier last van hebben vermijden vaak onbekende boeken, zodat ze niet verrast kunnen worden door een gedicht.

Keriofobie

Wil je op Valentijnsdag je hele huis opleuken met talloze brandende kaarsen, ga vooral je gang. Zolang je geen keriofoob hebt uitgenodigd, tenminste. Alleen de gedachte van een kaars moeten zien of aanraken, kan voor diegene al een paniekaanval veroorzaken.

Aphenphosmfobie

Loopt een valentijnsdate goed, dan kunnen aphenphosmfobie (de angst om te worden aangeraakt) en philematofobie (zoen-angst) roet in het eten gooien. Veel mensen houden er niet van om aangeraakt te worden door een vreemdeling, maar mensen met aphenphosmfobie krijgen een paniekaanval of vallen flauw. Ze zijn zelfs als de dood om aangeraakt te worden door vrienden en familie. De angst wordt vaak veroorzaakt door een traumatische ervaring en gaat dan samen met een posttraumatische stressstoornis. Philematofobie is vaak mild (maar niet altijd) en komt voor bij onervaren zoeners die bang zijn om iets verkeerd te doen.

Genofobie

Loopt een valentijnsdate héél goed, dan liggen alleen nog erotofobie en genofobie op de loer. De angst voor seks komt vaak voor bij mensen die erg onzeker zijn of slachtoffer zijn van seksueel misbruik. De angst kan ook een bijproduct zijn van andere fobieën, zoals aphenphosmfobie (angst om aangeraakt te worden), of gymnofobie (angst voor naaktheid), nosofobie (de angst om ziek te worden).

Beeld: 123RF