Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze nieuwe rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: James Webb ontdekt exoplaneet, de nazi-schat in Ommeren, en lichtvervuiling in de ruimte.

James Webb heeft zijn eerste exoplaneet gespot

Beeld: NASA, ESA, CSA, L. Hustak (STScI)

De ontdekking van een nieuwe exoplaneet is tegenwoordig geen groot nieuws meer. De teller staat immers op dik vijfduizend dankzij planetenjagers als Kepler en TESS. Maar voor James Webb is het wel bijzonder, want dit is de eerste keer dat de ruimtetelescoop een exoplaneet onder de loep heeft genomen. De planeet, die officieel LHS 475 b heet, is bijna even groot als onze aarde.

Lees hier het hele verhaal

Mag je de nazi-schat in Ommeren houden als je hem vindt?

Sem van der Wal/ANP

Het Nationaal Archief openbaarde vorige week een schatkaart die naar een vermoedelijke nazi-schat leidt. De kaart was al onder voorwaarden te zien, maar sinds Openbaarheidsdag is die nu samen met duizenden andere archiefstukken voor iedereen vrij toegankelijk gemaakt. Op de plattegrond stond een rood kruis in Ommeren. Het Betuwse dorp had daardoor dit weekend nogal wat overlast van schatzoekers die zonder toestemming begonnen te graven in bermen en zelfs op privéterrein. Van wie is de schat eigenlijk als je hem vindt?

Lees hier het antwoord

Hebben astronomen last van al die satellieten?

Beeld: Victoria Girgis/Lowell Observatory/ Cliff Johnson

Een paar dagen geleden bracht een Falcon 9-raket van SpaxeX 40 breedbandsatellieten van OneWeb naar de ruimte. Dat moeten er straks 684 worden. China wil de komende jaren 13.000 satellieten omhoog brengen. En Musk’s Starlink, dat over de hele wereld internettoegang mogelijk moet maken, bestaat nu uit iets meer dan 3000 exemplaren. Maar dat moeten er uiteindelijk uit iets van 42.000 worden. Het wordt daarboven dus nog drukker dat het al was en het is niet zo gek dat astronomen zich zorgen maken over hun zicht op de ruimte. Maar de hemel is immens, dus hoe groot is het probleem nou echt?

Lichtvervuiling in de ruimte?

Openingsbeeld; DELVE Survey/ Rafael Schmall via NOIRLab / National Science Foundation/Dktue