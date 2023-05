Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: tandenpoetsen: voor of na het ontbijt, lasercommunicatie verbreekt eigen snelheidsrecord, en een sabeltanddier legt een lange reis af tijdens een massa-extinctie.

Moet je je tanden voor of na het ontbijt poetsen?

Beeld: Vera Kevresan/Eyeem/Getty Images

Poets je je tanden voor of na het ontbijt? Dat is de eeuwige discussie bij ons thuis, schrijft een KIJK-lezer. Maar wat is nu het verstandigst om te doen?

Communicatiesysteem verplettert eigen snelheidsrecord

Beeld: NASA/Dave Ryan

In december schreven we over een communicatiesysteem op een satelliet dat via lasers met een recordsnelheid van 100 gigabit per seconde (Gbps) data naar de aarde kan versturen. De ingenieurs van de zogenoemde TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) gaven toen al aan dat ze die snelheid graag wilden verhogen naar 200 Gbps. Dat is nu gelukt, melden de NASA en MIT Lincoln Laboratory (VS).

Uitstel van executie: sabeltanddier reisde duizenden kilometers tijdens massa-extinctie

Artistieke impressie van een sabeltanddier met een prooi. Hij jaagt een veel kleiner roofdier weg. Beeld: Matt Celeskey.

The Great Dying, zo staat de massa-extinctie bekend die 252 miljoen jaar geleden afspeelde. Geen gekke naam: door vulkanische uitbarstingen en klimaatveranderingen stierven negen van de tien diersoorten uit (wat uiteindelijk de weg vrijmaakte voor de opkomst van de dinosauriërs). Inostrancevia, een tijgerachtig sabeltandwezen, speelde een opvallende rol tijdens deze uitstervingsperiode. Fossielen suggereren namelijk dat een aantal Inostrancevia, in een laatste poging om een betere woonplek te vinden, een tocht van ruim 11.000 kilometer heeft afgelegd over het supercontinent Pangaea.

