Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: trilobietfossiel met darminhoud, deze pil voorkomt hiv, en tweede transplantatie met varkenshart.

Het wordt steeds drukker op de maan. In augustus werd India het vierde land dat een succesvolle maanlanding op zijn naam heeft staan. Japan wil graag het vijfde land worden. Kun jij alle missies nog uit elkaar houden? Test je kennis met de KIJK Maanlandingquiz!

Uniek fossiel van trilobiet mét darminhoud onthult eetgedrag

Beeld: Jiri Svoboda.

Trilobieten behoren samen met de dinosauriërs tot de bekendste fossielen. Van 541 tot 252 miljoen jaar geleden leefden er waarschijnlijk meer dan 20.000 soorten van deze geleedpotige. Maar ondanks de vele fossielen die ervan gevonden zijn, hebben we nog weinig informatie over hun eetgewoontes. Paleontologen van onder andere de Charles University (Tsjechië) brengen daar nu verandering in. Zij vonden een namelijk exemplaar waarbij ook de darminhoud is gefossiliseerd.

Wat at deze uitgestorven soort?

99 procent bescherming: zo voorkomt PrEP een besmetting met hiv

Beeld: NIAID/flickr/CC BY 2.0.

Het aantal hiv-diagnoses in Amsterdam is historisch laag. Vorig jaar kregen naar schatting slechts negen mensen het virus dat aids kan veroorzaken, meldt het Aidsfonds. In 2021 waren dit er nog 66. Het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam is sinds 2010 zelfs met 95 procent afgenomen. Hiermee heeft de hoofdstad de VN-doelen voor het bestrijden van aids voor 2030 nu al behaald.

Dit succes is voor een groot deel te danken aan PrEP, het gebruik van hiv-remmers. Deze pillen beschermen voor 99 procent tegen hiv-infecties via seks. Tegen besmetting via drugsnaalden bieden ze ongeveer 74 procent bescherming.

Hoe voorkomen deze pillen infecties?

Terminaalzieke man krijgt varkenshart

Beeld: UMCC.

De schaarste aan donororganen blijft tot op de dag van vandaag een probleem. Om die reden zijn wetenschappers op zoek naar alternatieven, en die vinden ze onder andere bij dieren. Bijvoorbeeld bij varkens. Deze beesten delen meerdere eiwitten met ons en ook de grootte van de organen komt overeen.

Artsen van de University of Maryland Medical Center hebben onlangs laten weten dat ze er op 20 september in zijn geslaagd om een genetisch gemodificeerd varkenshart te transplanteren in een terminaalzieke hartpatiënt. De 58-jarige man, Lawrence Faucette, “ademt inmiddels zelfstandig, en zijn hart functioneert goed zonder enige hulp van ondersteunende apparaten”.

Artsen voerden een dergelijke operatie slechts een keer eerder uit