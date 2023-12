Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: vogelpoep redt koraal, zoveel vulkaanuitbarstingen zijn er per jaar, en muizen herkennen hun spiegelbeeld.

Kan zeevogelpoep het koraal redden van de ondergang?

Beeld: Dr. Cassandra Benkwitt.

Met alarmerende snelheid gaat de gezondheid van koraalriffen achteruit. Door de opwarming van de aarde wordt de kans op hittegolven groter en die veroorzaken de verbleking van koraal. Maar wetenschappers van onder meer de Lancaster University publiceerden in Science Advances een mogelijke oplossing: zorg voor meer eilanden met zeevogels. Hun ontlasting zorgt namelijk voor een sneller herstel van koraal na zo’n verbleking.

Dat zit zo

Hoeveel vulkaanuitbarstingen zijn er per jaar?

Zondag barstte een van de actiefste vulkanen van Indonesië uit, Gunung Marapi. De vulkaan spuwde een aswolk van ruim 3 kilometer de lucht in. In IJsland rommelt er ok al een tijdje een vulkaan, die volgens experts op het puntje van uitbarsten staat. Hoeveel actieve vulkanen zijn er eigenlijk en hoe vaak barsten die uit?

Het zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt

Muizen slagen voor de spiegelproef

Mensen, chimpansees, orang-oetans, eksters, dolfijnen en Aziatische olifanten. Allemaal doorstaan ze de zogenoemde spiegelproef: ze herkennen zichzelf in de spiegel en lijken daarmee een van de (meerdere) kenmerken te bezitten die behoren bij een zelfbewustzijn. Wetenschappers van de University of Texas willen nu ook muizen toevoegen aan het bovenstaande illustere rijtje. Ze vertonen namelijk gedrag dat suggereert dat ook zij zichzelf in de spiegel herkennen.

Betekent dat dat muizen een zelfbewustzijn hebben?