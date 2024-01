Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het Stuxnet-complot, maanmissies uitgesteld, en mysterie van uitgestorven reuzenaap opgelost.

Geheimen van het Stuxnet-complot eindelijk blootgelegd

Na twee jaar onderzoek en tientallen interviews te hebben uitgevoerd, weet de Volkskrant het nu zeker: de Nederlandse ingenieur Erik van Sabben liet in 2007 het beruchte Stuxnet-virus los in een Iraans atoomcomplex. Een paar jaar eerder ontdekte de krant al dat de Nederlandse inlichtingendienst een cruciale rol speelde bij het saboteren van het nucleaire programma. Maar nu pas is de identiteit bekend van de Nederlandse ingenieur die hiervoor gerekruteerd was door de AIVD.

Opvallend is dat de AIVD en de MIVD wel wisten dat ze meewerkten aan het saboteren van het Iraanse kernwapenprogramma, maar niet dat hun agent het virus het zwaarbeveiligde nucleaire complex in Natanz, 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran, infiltreerde. Dat meldt de Volskrant deze ochtend.

Al jaren doen er geruchten de ronde over het Stuxnet-virus. KIJK schreef er in 2018 een Complot-aflevering over die jij nu gratis kunt lezen.

NASA stelt bemande maanmissies met een jaar uit

Het Artemis-programma van de NASA moet voor het eerst sinds de Apollo 17-missie in 1972 weer mensen op de maan zetten. Maar door technische problemen moet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de plannen met een jaar uitstellen.

Waarom stierf de reuzenaap uit? Mysterie eindelijk opgelost

Met zijn 3 meter hoog torende hij boven alles en iedereen uit. En met zijn 250 kilogram kon hij je verpletteren. Toch stierf de gigantische aap Gigantopithecus blacki zo’n 250.000 jaar geleden plotseling uit – nog voor de komst van de mens in zijn leefgebied in Zuid-China. Wat werd de reuzenaap fataal? Een groep van Chinese, Australische en Amerikaanse onderzoekers lijkt het nu te weten.

