NASA stelt bemande maanmissies met een jaar uit

Om de veiligheid van de astronauten te garanderen, stelt de NASA de bemande maanmissies met een jaar uit.

Het Artemis-programma van de NASA moet voor het eerst sinds de Apollo 17-missie in 1972 weer mensen op de maan zetten. Maar door technische problemen moet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de plannen met een jaar uitstellen.

In november van dit jaar had de Artemis 2-missie al van start moeten gaan. Hierbij zou een ruimtevaartuig met vier astronauten naar de maan en terug vliegen, zonder te landen. Dat wordt nu september 2025. Voor eind 2025 stond oorspronkelijk Artemis 3 op de planning. Bij die missie zouden astronauten wél landen op de maan. Die is nu uitgesteld naar september 2026.

Technische mankementen

De belangrijkste reden voor het uitstel van de maanlanding is de veiligheid van de bemanning, volgens NASA-topman Bill Nelson gaat die boven alles. De NASA is namelijk nog druk bezig met het oplossen van problemen. Onder meer het hitteschild van het ruimtevaartuig Orion is nog niet sterk genoeg. Dat probleem werd ontdekt na de onbemande testvlucht (Artemis 1) in 2022.

De uitgestelde Artemis 3-missie zal zowel de eerste vrouw als eerste niet-witte astronaut op de maan zetten.

