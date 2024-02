Het beste wetenschapsnieuws van deze week

De geelkuifhelmklauwier (Prionops alberti) voor het eerst gefotografeerd in de Democratische Republiek Congo. Beeld: Matt Brady/University of Texas at El Paso.

Na veel mislukkingen is de eerste commerciële maanlanding eindelijk een feit

Render van Odysseus op de maan. Beeld: Intuitive Machines.

Het Amerikaanse Intuitive Machines is het eerste commerciële bedrijf dat het is gelukt om een zachte maanlanding te maken. De maanlander Odysseus landde vannacht om 00.30 uur (Nederlandse tijd) op de zuidpool van de maan. Het is ook de eerste Amerikaanse maandlanding sinds NASA’s Apollo 17-missie in 1972.

Metaalstukjes in supermarktproducten: hoe komen die daar?

Tijdens het verwerkingsproces van voedsel in fabrieken wordt er streng gehandhaafd op besmetting. Niet alleen op besmetting door bacteriën, ook door glas, papier, hout of metaal. Speciale detectors sporen die verdwaalde ‘fysische’ stukjes op tijdens elke productiestap, maar dat blijkt niet altijd een waterdicht systeem te zijn.

Supermarkten roepen hun producten soms terug bij de consument, vanwege vervuiling met fysische stukjes. Dat gebeurde laatst nog toen metaaldeeltjes in koekjes en spinazie werden ontdekt.

‘Verloren’ vogelsoort na 20 jaar weer gespot in Congo

De geelkuifhelmklauwier (Prionops alberti) voor het eerst gefotografeerd in de Democratische Republiek Congo. Beeld: Matt Brady/University of Texas at El Paso.

Met een pikzwart lijfje en een felgele hanenkam schitterde de geelkuifhelmklauwier door de bossen van Congo. Maar of hij daar nog steeds ronddartelt, was niet zeker. Het vogeltje werd namelijk twee decennia nergens gezien. Experts vreesden voor zijn uitsterven. Na lange tijd betraden Amerikaanse en Congolese onderzoekers de afgelegen bossen opnieuw en na zes weken kwamen ze de spectaculaire soort tegen.

Van kantoorklerk naar superster; hoe Albert Einstein in één klap wereldberoemd werd

Albert Einstein en zijn vrouw zwaaien naar de menigte tijdens een bezoek in Californië. Beeld: Bettmann/Getty Images.

Een wetenschappelijke revolutie’, kopt The Times in Londen. ‘Het licht staat scheef in de hemel’, schrijft The New York Times. En direct daaronder meldt de krant: ‘Einsteins theorie triomfeert.’ Het is 7 november 1919 en de wetenschappelijke wereld schudt op zijn grondvesten. Metingen aan het licht van sterren hebben een revolutionaire theorie over de zwaartekracht bevestigd. En daarmee stoot Albert Einstein de historische natuurkundeheld Isaac Newton van zijn troon.

Maar toen Einstein de eerste stappen richting zijn ‘algemene relativiteitstheorie’ zette, was hij een onbeduidende figuur in de wetenschappelijke wereld. Wat bracht uitgerekend hem ertoe om Newtons eeuwenoude erfenis in twijfel te trekken? En hoe veranderde hij vervolgens de manier waarop er naar ruimte, tijd en licht wordt gekeken?

