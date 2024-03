Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: wie was D.B. Cooper, leverde ruimtestof de ingrediënten voor leven, sneller opladen dankzij diamanten, en kunstmatige alvleesklier heeft succes.

D.B. Cooper: de meest mysterieuze kaper uit de luchtvaartgeschiedenis

Al meer dan een halve eeuw is de identiteit van de beruchte vliegtuigkaper Dan Cooper een raadsel. In de decennia na de kaping zijn er zo’n 800 verdachten in de gaten gehouden, waarvan er zo’n twintig zijn opgepakt. Zonder resultaat. Daarom besloot de FBI een paar jaar geleden om de zoektocht op te geven. Nu lijkt er toch weer schot in de zaak te komen. Een man beweert namelijk dat hij de ware identiteit van D.B. Cooper weet. Maar hoe zat het ook alweer met een van de meest mysterieuze vliegtuigkapers uit de luchtvaartgeschiedenis?

Leverde ruimtestof de ingrediënten voor aards leven?

Beeld: Photograzia/Getty Images.

Mogelijk waren niet komeet- en meteorietinslagen, maar stofdeeltjes verantwoordelijk voor het naar de aarde brengen van elementen die cruciaal zijn voor leven.

Diamanten zorgen ervoor dat elektrische auto vijf keer sneller oplaadt

In een poging om de CO 2 -uitstoot in Nederland te verlagen moeten in 2030 alle nieuwe personenauto’s die op de markt komen 100 procent elektrisch zijn. Maar er kleven nog wat nadelen aan het gebruik van elektrische auto’s. Het opladen duurt bijvoorbeeld veel langer dan het volgieten van een tank. Wetenschappers van Fraunhofer USA, een onafhankelijke onderzoeksinstantie, hebben nu een materiaal ontwikkeld waardoor elektrische auto’s vijf keer zo snel zijn op te laden.

Kunstmatige alvleesklier verbetert leven van diabetespatiënten

Beeld: Diabetesfonds.

Diabetes type 1 beïnvloedt het dagelijks leven van een patiënt flink. Waar je ook bent je moet continu je bloedsuikerwaarde in de gaten en vervolgens stabiel houden. Maar een in de Twentse stad Goor ontwikkeld apparaatje kan deze mensen verlichting geven. Het gaat om een kunstmatige alvleesklier en de eerste langetermijnresultaten zijn veelbelovend, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

