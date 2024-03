Kunstmatige alvleesklier verbetert leven van diabetespatiënten

Converted from WebP to JPG using ezgif.com

Een in Nederland ontwikkelde kunstmatige alvleesklier kan de kwaliteit van leven van diabetespatiënten flink verbeteren.

Diabetes type 1 beïnvloedt het dagelijks leven van een patiënt flink. Waar je ook bent je moet continu je bloedsuikerwaarde in de gaten en vervolgens stabiel houden. Maar een in de Twentse stad Goor ontwikkeld apparaatje kan deze mensen verlichting geven. Het gaat om een kunstmatige alvleesklier en de eerste langetermijnresultaten zijn veelbelovend, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Diabetes type 1

In Nederland lijden 100.000 mensen aan diabetes type 1. Hierbij valt het immuunsysteem de cellen in de alvleesklier aan die insuline produceren, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Deze mensen kunnen als gevolg niet zelf insuline aanmaken. Ze moeten dagelijks hun bloedsuiker meten, hun dieet in de gaten houden, en insuline spuiten of een pompje dragen. Maar ondanks die maatregelen komen hypo’s en hypers, een te lage of te hoge bloedsuikerspiegel, nog geregeld voor.

Werktuigbouwkundige en uitvinder Robin Koops (zelf gediagnosticeerd met diabetes type 1) bedacht en ontwikkelde daarom een kunstalvleesklier die geheel automatisch de insulinewaardes in het bloed regelt. Het draagbare apparaatje is niet veel groter dan een smartphone en zit vol met sensoren die continu de bloedglucosespiegel meten. Deze stuurt de kunstalvleesklier bij met twee benodigde hormonen, insuline en glucagon, zonder tussenkomst van de patiënt. Is de suikerwaarde te hoog, dan dient het kastje insuline toe. Is de suikerwaarde te laag, dan geeft het glucagon af.

Koops ontwikkelde in zijn schuur de kunstmatige alvleesklier en testte die op zichzelf om een medische revolutie te veroorzaken. Sindsdien is hij heel wat jaren bezig geweest met het verbeteren van het apparaat. In KIJK’s podcast Het Experiment spreken wetenschapsjournalist Diederik Jekel en KIJK-redacteur Laurien Onderwater met de uitvinder. Je kunt de aflevering hier via Spotify en hier via iTunes beluisteren.

Positieve resultaten

78 diabetespatiënten namen deel aan de studie en werden een jaar lang opgevolgd door onderzoekers terwijl ze de kunstmatige alvleesklier met zich meedroegen. Het team hield onder andere de zogeheten Time in Range (TIR) bij. Dat is, kortgezegd, de tijd per dag die de bloedsuiker binnen het streefbereik zit. De resultaten van een bloedsuikermeting worden in Nederland afgelezen in de meeteenheid mmol/l. Dit staat voor millimol per liter. Het streefbereik van diabetespatiënten ligt idealiter 70 procent van de dag tussen de 3,9 en 10 mmol/l.

Voordat de diabetespatiënten deelnamen aan de studie was hun TIR 55,5 procent, zo valt in het artikel in The Lancet te lezen. Na een jaar de kunstmatige alvleesklier te hebben gebruikt zagen de onderzoekers dat de TIR van de 78 deelnemers naar 80,3 procent was gestegen. Kortom, de ideale glucosewaarden lagen meer dan 80 procent van de dag tussen de 3,9 en 10 mmol/l. En dat is goed nieuws. Bovendien gaven de patiënten aan in hun dagelijks leven veel minder last te hebben van hun ziekte. Sommige gebruikers gaven zelfs aan dat sommige symptomen van hun suikerziekte verdween, zoals vlekjes op hun ogen, meldt de NOS.

De resultaten lijken dus veelbelovend. Een nieuwe studie, waarbij ook een controlegroep is meegenomen, is ook al een paar maanden gaande. Dit is belangrijk om een eventueel placebo-effect uit te kunnen sluiten.

Bronnen: The Lancet, KIJK 12/2022

Beeld: Diabetesfonds