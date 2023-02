Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: James Webb spot kleine asteroïde, wie gebruikte als eerste stenen gereedschap, en grootste onderzeeboot klaar voor de sloop.

James Webb spot verrassend kleine planetoïde

© N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)

Alsof je op zolder zoekt naar een oud studieboek, maar een fotoalbum vindt waar je het bestaan niet van afwist. Dat is een beetje wat de James Webb Space Telescope onlangs overkwam. Bij zijn zoektocht naar de bekende planetoïde (10920) 1998 BC1 stuitte hij op een nog nooit eerder ontdekte ruimterots – met maatje XXXXXS.

Lees meer over deze ontdekking

Oudste stenen gereedschap ontdekt – maar wie gebruikte het?

© T.W. Plummer, J.S. Oliver, and E. M. Finestone, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

Een bijzondere vondst nabij het Victoriameer in Kenia. Het oudste voorbeeld van Oldowan-gereedschap, een grote innovatie van het stenen tijdperk, werd gevonden nabij nijlpaardenbotten en de kiezen van de mensachtige Paranthropus. Betekent dit dat niet de Homo habilis maar diens meest nabije verwant de eerste was die stenen werktuigen vervaardigde en gebruikte? Het zou zomaar kunnen, schrijven onderzoekers van onder meer het Smithsonian’s National Museum of Natural History (VS) in het tijdschrift Science.

“Die theorie is super-interessant”

Grootste onderzeeboot ter wereld naar schroothoop

Een onderzeeboot van de Typhoonklasse naast een marineschip. © Edward L. Cooper, Defense Intelligence Agency

Onderzeeboten van de Typhoonklasse (zoals de NAVO ze noemt, de Russen noemen ze de Akulaklasse) zijn de grootste ooit gemaakt. De zes Russische giganten zijn ongeveer 175 meter lang en wanneer ze volledig onder water duiken, verplaatsen ze 48.000 ton water – zo’n 13 olympische zwembaden. De laatste jaren was er nog maar één in dienst in de Russische marine, de Dmitry Donskoy. Maar ook die is nu op weg naar de schroothoop.

Lees meer over de grootste onderzeeboot ooit