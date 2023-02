Grootste onderzeeboot ter wereld naar schroothoop

De Russische Dmitry Donskoy-onderzeeboot gold jarenlang als de grootste ter wereld, maar is nu klaar voor de sloop.

Onderzeeboten van de Typhoonklasse (zoals de NAVO ze noemt, de Russen noemen ze de Akulaklasse) zijn de grootste ooit gemaakt. De zes Russische giganten zijn ongeveer 175 meter lang en wanneer ze volledig onder water duiken, verplaatsen ze 48.000 ton water – zo’n 13 olympische zwembaden. De laatste jaren was er nog maar één in dienst in de Russische marine, de Dmitry Donskoy. Maar ook die is nu op weg naar de schroothoop.

IJsbreker

De nucleair aangedreven Typhoon-onderzeeboten zijn gebouwd tijdens de Koude Oorlog en kwamen in 1981 in dienst. Ze waren zo ontworpen dat ze zich op een onopvallende plek, bijvoorbeeld onder het poolijs, lang konden verstoppen. Voor het geval dat er daadwerkelijk oorlog zou uitbreken, hadden ze nucleaire raketten aan boord met een bereik van 8300 kilometer. Dit was verder dan de 7400 kilometer die Amerikaanse onderzeeboten van de Ohioklasse toen konden schieten. Het grotere bereik vereiste enorme raketten – van zo’n 16 meter lang en met een gewicht van 84 ton per stuk – en daarvoor moest het vaartuig ook groot zijn.

Die ballistische nucleaire raketten konden vanaf een geheime locatie op de Noordpool naar de Verenigde Staten geschoten worden. Daarvoor moest het vaartuig wel boven water zijn en tijdens een escalatie moest dat snel gebeuren. Als een onderzeeboot verscholen onder een poolkap zat, brak die gewoon door het ijs heen. Hiervoor was het nodig dat de boot groot en stevig was.

Extreem duur

De gigantische onderzeeboten hadden ruimte voor 160 bemanningsleden. Die konden 120 dagen op zee verblijven voordat ze terug naar het vasteland moesten om de voedselvoorraad aan te vullen. Voor militaire onderzeeboten waren de vaartuigen uit de Typhoonklasse vrij comfortabel. Het interieur bestond uit een houten vloer en vloerkleden. Na een lange werkdag konden de bemanning zich uitleven in de sportzaal of ontspannen in een sauna om vervolgens af te koelen in een zwembad.

De Dmitry Donskoy was de eerste van de zes onderzeeboten van de Typhoonklasse en is nu dus de laatste die gesloopt gaat worden. Waarom alle vaartuigen met pensioen gaan? Het onderhoud is te duur. Om die reden besloot de Russische marine in 2012 al om een andere boot uit de Typhoonklasse niet meer op te knappen. Dat zou namelijk duurder zijn dan het bouwen van twee nieuwe onderzeeboten uit de Boereiklasse van 700 miljoen Amerikaanse dollar per stuk.

Het zal overigens nog even duren voordat de sloop echt begint, er staan namelijk eerst nog twee andere Typhoon-onderzeeboten in de wachtrij.

Bronnen: TASS, New Atlas, WeAreTheMighty