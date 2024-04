Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: ongeboren baby’s leren al liedjes herkennen, bacteriën maken vegan-leer, en nieuwe maanbuggies.

Baby’s herkennen ritme van liedjes die ze in de buik hebben gehoord

Beeld: Oscar Wong/Getty Images.

Zowel genetische invloeden als stimuli van buitenaf hebben invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Zo herkennen baby’s de stem van hun moeder, en nemen ze juist die woordjes makkelijk over. En zelfs vóór de geboorte herkennen baby’s al een vorm van taal. Een studie van de Universiteit van Salzburg toont nu aan dat foetussen het ritme van muziek oppikken, en na de geboorte nog herkennen.

Bacteriën maken zelf-vervend leer

Beeld: Tom Ellis/Marcus Walker/Imperial College London.

Je kunt er niet omheen: voor alles dat we produceren hebben we de natuurlijke hulpbronnen op aarde nodig. Leer is daar geen uitzondering op. Volgens deze Spaanse studie kost één paar leren laarzen zo’n 50,2 vierkante meter aan landoppervlak en 25.000 liter water. Als je het afvalwater dat door het leerlooien ontstaat filtert, neemt dat af tot 14.500 liter, nog steeds een flinke aanslag op de natuur.

Daarom zoeken onderzoekers al jaren naar manieren om dit proces te verduurzamen. Een populaire techniek is om ‘leer’ te maken van bacteriële cellulose. Dat is precies wat onderzoekers van het Imperial College London (VK) hebben gedaan. Dat niet alleen: de bacteriën hebben het leer ook zelf ‘geverfd’.

De NASA laat weer moonbuggies bouwen

Beeld: NASA.

Tijdens drie verschillende Apollo-missies in 1971 en 1972 bracht de nogal indrukwekkende Saturnus-raket niet alleen drie astronauten naar de ruimte, maar ook een Lunar Roving Vehicle (LRV foto hieronder). Met die karretjes – 2,3 meter breed, 3,1 meter lang en in 20 minuten uitvouwbaar en rijklaar – konden de maanbezoekers in de beperkte tijd die ze hadden een groter deel van het maanoppervlak onderzoeken en meer rotsmonsters meenemen.

Nieuwe maanmissies onder de naam Artemis gaan dat trucje herhalen, maar dan met een verse generatie maanrovers. De NASA heeft drie consortiums – Intuitive Machines, Lunar Outpost, en Venturi Astrolab – geselecteerd die voorstellen mogen doen.

