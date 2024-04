De NASA laat weer moonbuggies bouwen

Om toekomstige astronauten op de maan meer bewegingsvrijheid te geven, laat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie nieuwe extreme terrain vehicles ontwikkelen.

Tijdens drie verschillende Apollo-missies in 1971 en 1972 bracht de nogal indrukwekkende Saturnus-raket niet alleen drie astronauten naar de ruimte, maar ook een Lunar Roving Vehicle (LRV foto hieronder). Met die karretjes – 2,3 meter breed, 3,1 meter lang en in 20 minuten uitvouwbaar en rijklaar – konden de maanbezoekers in de beperkte tijd die ze hadden een groter deel van het maanoppervlak onderzoeken en meer rotsmonsters meenemen.

Nieuwe maanmissies onder de naam Artemis gaan dat trucje herhalen, maar dan met een verse generatie maanrovers. De NASA heeft drie consortiums – Intuitive Machines, Lunar Outpost, en Venturi Astrolab – geselecteerd die voorstellen mogen doen.

De Lunar Roving Vehicle.

Extreme omstandigheden

De bedrijven gaan het komende jaar samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hun ontwerpen voor het Lunar Terrain Vehicle (LTV) bijschaven. Dat moet uiteindelijk leiden tot een karretje dat in de SLS (Space Launch System)-raket kan worden geschoenlepeld en, eenmaal veilig geland, tegen de nogal zware omstandigheden op de maan kan. Zo moeten ze kunnen rijden onder de extreem lage temperaturen op de zuidpool (-230 graden Celsius op schaduwrijke plekken). Maar ook uitgerust zijn met geavanceerde systemen voor energiebeheer, autonoom kunnen rijden, en over slimme communicatie- en navigatiesystemen beschikken.

Conceptafbeelding van maanbuggy van Venturi Astrolab.

Maanplatform

“We kijken uit naar de ontwikkeling van het maanverkenningsvoertuig van de Artemis-generatie om ons verder te helpen komen met wat we op de maan leren”, zegt Vanessa Wyche, directeur van NASA’s Johnson Space Center in Houston. “Dit voertuig zal de mogelijkheden van onze astronauten om het maanoppervlak te verkennen en er wetenschap te bedrijven aanzienlijk vergroten, terwijl het ook dienst doet als wetenschappelijk platform tussen bemande missies in.”

Conceptafbeelding van maanbuggy van Lunar Outpost.

Dus ook als er even geen mensen op de maan rondspringen, kan de NASA de op afstand bestuurbare rovers gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent dus ook dat de nieuwe LTV’s het veel langer vol moeten houden dan de oude, die slechts een paar dagen op de maan rondreden en daarna werden achtergelaten.

Conceptafbeelding van maanbuggy van Intuitive Machines.

De winnaar mag tot 2039 moonbuggies aan de NASA leveren voor een vast bedrag per stuk en krijgt ook het onderhoudscontract daarvoor. De eerste echte LTV wordt ergens voor de start van de bemande Artemis-maanmissies in 2030 naar boven gestuurd.

Bron: NASA

Beeld: Intuitive Machines, Lunar Outpost, Venturi Astrolab, NASA