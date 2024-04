Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: buitenaardse bacteriën herkennen, duurzame pijnstillers, en hoe een totale zonsverduistering de wetenschap vooruit helpt.

Buitenaardse bacteriën te herkennen in minuscuul korreltje ijs

Een tekening van Saturnusmaan Enceladus met geisers van ijs en gas. Beeld: NASA/JPL-Caltech.

Enceladus, een met ijs bedekte maan van de planeet Saturnus, sproeit met enige regelmaat geisers van ijs en gas het zonnestelsel in. Een team van Amerikaanse, Duitse en Britse wetenschappers heeft nu in het lab vastgesteld dat je in een enkel minuscuul ijsdeeltje uit zo’n geiser een eventuele bacterie kunt herkennen – of zelfs een klein fragmentje van zo’n bacterie.

Paracetamol van hout: binnenkort een duurzamere pijnstiller?

Beeld: Kimie Shimabukuro/Getty Images.

Wereldwijd is paracetamol een van de meest gebruikte pijnstillers. Helaas betaalt het milieu daar de prijs voor: voor de productie van paracetamol worden veel chemicaliën en fossiele brandstoffen gebruikt. In 2019 kwamen farmaceutische wetenschappers met een hernieuwbaar alternatief: een biopolymeer dat onder andere in het hout van bomen zit. Inmiddels hebben wetenschappers het zuiveringsproces geoptimaliseerd en zijn ze bezig met het groots opschalen van de groene pijnstiller.

Hoe een totale zonsverduistering de wetenschap vooruit helpt

Maandag werden zo’n 44 miljoen mensen in delen van Mexico, de Verenigde Staten en Canada getrakteerd op een zeldzaam fenomeen: een totale zonsverduistering. De maan schoof precies tussen de aarde en de zon, waardoor die de ster volledig leek af te dekken. Dat is niet alleen een heel bijzonder moment voor de miljoenen inwoners, maar levert ook een schat aan informatie op voor wetenschappers.

