Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: T. rex was minder slim dan gedacht, is er een negende planeet, en orang-oetan behandelt wond.

Tyrannosaurus rex was toch niet zo slim als een mensaap

Beeld: ScottRobertAnselmo/Wikimedia Commons.

Het kan knap lastig zijn om het precieze uiterlijk van een uitgestorven dier te achterhalen. En nog ingewikkelder: de intelligentie van een beest dat 66 miljoen jaar geleden leefde. Toch dook er vorig jaar een nieuwe studie op, die stelde dat Tyrannosaurus rex veel slimmer was dan we dachten. De dino zou zelfs zo intelligent zijn geweest als een baviaan. Maar een internationaal onderzoeksteam zet grote vraagtekens bij die theorie.

Je kunt hem beter vergelijken met een krokodil

Waar blijft de negende planeet?

Aan de rand van ons zonnestelsel, ver buiten de baan van Neptunus, zou een mysterieuze negende planeet zijn rondjes om de zon maken. Hij zou ongeveer vijf keer de massa van de aarde hebben. Beeld: Caltech/R. Hurt.

Zoeken naar een nieuwe planeet is als voetballen tegen Italianen: je denkt voortdurend dat je succes gaat behalen, maar aan het eind sta je meestal toch met lege handen. Ook nu weer denken astronomen sporen van een onbekende planeet te hebben ontdekt.

Wilde orang-oetan behandelt wond met medicinale plant

Orang-oetan Rakus met een wond op zijn wang. Beeld: Armas.

Wetenschappers zagen hoe een wilde mannelijke Sumatraanse orang-oetan op bladeren van een liaan kauwde en vervolgens op een wond op zijn wang smeerde. Die plant wordt in de traditionele geneeskunde gebruikt om wonden en aandoeningen zoals dysenterie, diabetes malaria te behandelen. Volgens de onderzoekers is het de eerste waarnemingen van een wild dier dat een wond behandelt met een plant.

