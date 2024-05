Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: lancering Starliner opnieuw uitgesteld, mysterieuze gaten in ijskappen, en waarom Venus kurkdroog is.

Eerste bemande testvlucht van Starliner-ruimteschip opnieuw uitgesteld

De Starliner nadert het internationale ruimtestation tijdens een onbemande testvlucht in 2022. Beeld: Bob Hines/NASA.

Het Starliner-ruimteschip van Boeing had al in 2018 een eerste bemande testvlucht moeten maken. Maar vanwege technische problemen werd dat steeds verder uitgesteld. In de nacht van maandag op dinsdag had het dan eindelijk zover moeten zijn. Maar de lanceertijd is vanwege technische problemen met een zuurstofklep van de Atlas V-raket opnieuw verplaatst.

Mysterie van gigantische gaten in Antarctische ijskappen opgelost

Bovenaanzicht van de polinia Maud Rise op Antarctica. Beeld: NASA Earth Observatory.

In de jaren ’70 ontstond er een groot gat in de ijskappen van Antarctica, een zogenoemde polinia, waarvan het precieze ontstaan altijd een mysterie is gebleven. Het gebeurt vaker dat er gaten in het ijs vormen, en die dichten zich vaak weer vanzelf.

Hoewel kleine polinia’s meestal geen kwaad doen, kunnen grotere – van honderden kilometers in diameter – verschuivingen in de waterstroming veroorzaken, en daardoor de temperatuur van de ijszee laten stijgen. Het is dus belangrijk om achter de oorzaak van dit ijskoude fenomeen te komen, en het ontbrekende puzzelstukje is nu eindelijk terecht.

Waarom de ooit waterrijke Venus nu kurkdroog is

Beeld: NASA/JPL

Met een gemiddelde temperatuur van 464 graden Celsius is het niet verassend dat Venus geen grote oceanen heeft. Toch zou je verwachten dat er dan wel waterdamp in de atmosfeer zou zitten, maar ook daar vind je het amper terug. Wetenschappers van de Universiteit van Colorado te Boulder (VS) denken nu te weten waarom onze buurplaneet zo kurkdroog is.

