Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Anticonceptiepil voor mannen: deze pil werkt al bij muizen

Beeld: iStock/Getty Images.

De pil, de pleister, de ring, de prikpil, het spiraaltje, het staafje – voor een vrouw die niet zwanger wil worden, zijn er allerlei opties. Maar de langverwachte mannenpil is er nog steeds niet. Een nieuwe ontdekking van Amerikaanse onderzoekers kan daar misschien verandering in brengen.

Bij muizen werkt het al

Wetenschappers laten licht stilstaan in kristal

Licht reist altijd met de lichtsnelheid, hoor je weleens – maar dat klopt niet. Licht beweegt bijvoorbeeld langzamer door water en nóg trager door glas. Nu is een team van onderzoeksinstituut AMOLF en de TU Delft, geleid door natuurkundige Ewold Verhagen, er zelfs in geslaagd licht helemáál stil te laten staan in een dun laagje kristal.

Nieuwste beelden van Euclid overtreffen alle verwachtingen

Beeld: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi.

In slechts 24 uur legde de Europese Euclid-ruimtetelescoop ruim 16 miljoen objecten vast. Dat leverde vijf schitterende afbeeldingen op.

