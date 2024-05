Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Kutuk Rivier in het Arctic Nationaal Park (Alaska). Beeld: Ken Hill/National Park Service.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: oude schedels met tumoren, de gevreesde Bende van Nijvel, en oranje rivieren in Alaska.

4000 jaar oude Egyptische schedel vertoont tekenen van kankerbehandeling

Beeld: Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

De oude Egyptenaren waren hun tijd aardig vooruit in de geneeskunde. Doordat ze hun doden mummificeerden, vergaarden ze veel anatomische kennis. Dat hielp ziektes te beschrijven, traumaongelukken te behandelen, protheses te zetten en gaatjes in kiezen te vullen. Ze deden zelfs pogingen tot het behandelen van kanker, zo laat deze schedel zien.

Wat ging er schuil achter de gevreesde Bende van Nijvel?

Beeld: SIPA/SUNSHINE.

Tussen 1982 en 1985 vond in België een serie roofovervallen plaats die in totaal 28 mensen het leven kostte. Vorige week kregen de nabestaanden van de slachtoffers een brief dat het onderzoek naar de zogenoemde Bende van Nijvel wellicht zou worden afgesloten. En dat stuitte op veel onbegrip.

Hoewel de daders nooit gevonden zijn, ging het volgens justitie om ordinaire gangsters. Maar veel Belgen geloofden (en geloven) daar niets van. Wij schreven er een aantal jaren geleden een Complot!-aflevering over, die we nu hieronder gratis weggeven.

Hoe kleurden Alaskarivieren oranje? Mysterie eindelijk opgelost

Kutuk Rivier in het Arctic Nationaal Park (Alaska). Beeld: Ken Hill/National Park Service.

Niet minder mooi, wel bijzonder: tientallen rivieren in de Amerikaanse staat Alaska hebben een roestige oranje tint gekregen. Maar het gevolg van deze kleurverandering betekent weinig goeds voor de natuur en de lokale bevolking. Na zes jaar onderzoek zitten wetenschappers eindelijk op het goede spoor wat deze rivieren oranje kleurt.

