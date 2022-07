Honger maakt écht chagrijnig

Een knorrende maag wekt boosheid en irritatie op. Dit fenomeen van feeling hangry is nu wetenschappelijk vastgesteld.

Je kent het vast wel: je hebt het zo druk dat je even vergeet te eten. Het gevolg is een knorrende maag en een heel slecht humeur. Iedereen in je directe omgeving moet het dan ontgelden. De Engelsen noemen dit ook wel hangry, een samenvoeging van hunger (honger) en angry (boosheid). Nu hebben onderzoekers van de Anglia Ruskin University (GB) en Karl Landsteiner University of Health Sciences (Oostenrijk), onder leiding van Viren Swami, ontdekt dat je hangry voelen ook echt bestaat.

Lage bloedsuiker

Er zijn al eerder studies uitgevoerd naar dit fenomeen binnen het lab. Daaruit bleek dat honger een teken is van een lage bloedsuikerspiegel. En dat is weer de reden dat je beheersing over je (vooral negatieve) gevoelens afneemt. Oftewel: door suikertekort reageer je je boosheid sneller af op iemand. Maar er is genoeg kritiek op deze bevindingen. Er zou bijvoorbeeld te weinig aandacht zijn voor de context; welke rol spelen bijvoorbeeld de labomgeving of de onderzoekers op de gevoelens van de deelnemers?

Het team van Swami besloot het over een andere boeg te gooien. De onderzoekers vroegen 64 mensen (gemiddeld 30 jaar oud, merendeels vrouw) om drie weken lang vijfmaal per dag via een app vragen te beantwoorden. De vragen gingen over de honger (op een schaal van 1 tot 5, hoe hongerig ben je?) en gevoelens als boosheid, irritatie, plezier en opwinding (daarbij onder meer stellingen als: hoeveel moeite heb je om je boosheid te beheersen?).

Niet plezierig

De uitkomsten waren overduidelijk: een hongergevoel leidt vaak tot boosheid en irritatie. Zelfs wanneer de onderzoekers rekening hielden met leeftijd, geslacht, BMI, dieetgedrag en karakterkenmerken. In dat laatste geval gaat het dan bijvoorbeeld om je eetmotivatie (eet je voor plezier, gezondheid of bittere noodzaak?).

Het hongergevoel bleek voor 37 procent verantwoordelijk voor de verandering in de gemeten geïrriteerdheid en 34 procent van de boosheid. Ook de mate van plezier neemt af; een knorrende maag voelt natuurlijk niet fijn. Bij opwinding vonden de onderzoekers geen link met het hongergevoel.

Gezondheidspsycholoog Ad Vingerhoets (Tilburg University) vindt het onderzoek “heel elegant” uitgevoerd. “Maar verassend is het resultaat niet. We weten natuurlijk al van baby’s dat gaan huilen als ze honger hebben. Honger is een belangrijk en krachtig signaal dat niet genegeerd mag worden. Woede en irritatie zijn dan logische gevolgen. Ze activeren je en laten ondubbelzinnig weten: er moet nú worden gegeten!”

Even wat eten

Er zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de studie, schrijven de onderzoekers in de publicatie. Zo hebben ze niet gekeken naar de reden van de boosheid en irritatie. Ook zijn gevoelens als tevredenheid en verveling niet gemeten, terwijl honger ook hier invloed op kan hebben. Ten slotte werkte het onderzoek met vragenlijsten, niet met lichamelijke bepalingen, zoals de bloedsuikerspiegel en de bloedconcentratie van het hongerhormoon ghreline. Dit zijn allemaal opties die de Swami en collega’s in toekomstig onderzoek wel willen meenemen.

Maar wat kunnen we nu met de kennis dat hongerig vaak ook humeurig maakt? Daar hebben de onderzoekers wel een idee over. Nu je weet waar je boosheid en irritatie vandaan komt, ben je misschien beter in staat je te beheersen. Maar de beste behandeling voor je gevoel van hangry? Gewoon even wat eten.

