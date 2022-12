‘Ik heb geen last van FOMO’

Social media, daar doet KIJK-hoofdredacteur André Kesseler niet aan. Hij heeft er zelfs lichte afkeur van, en hij is niet de enige.

Ik zit niet op Twitter, Instagram, Facebook of Snapchat. Zo, dat is eruit. De reden daarvoor is voornamelijk omdat ik het veel ‘gedoe’ vind. Al die verzuurde meninkjes, al dat onderlinge gehakketak, al dat ‘laten-zien-hoe-perfect-mijn-uiterlijk- en-mijn-leven-is’…

Fomo

En ik sta kennelijk niet alleen in mijn lichte aversie. 13,7 miljoen Nederlanders van boven de vijftien zitten weliswaar op social media, maar zo ongeveer een kwart daarvan zou het liefst hun accounts uit het raam kieperen. Hoe ouder de mens, hoe meer er afhaken. Tussen de 30 en 39 jaar ligt het percentage zelfs op 34 procent. Dat ze dat niet massaal doen, heeft schijnbaar alles te maken met de gevreesde FOMO (fear of missing out ofwel bang zijn dat je iets mist), maar ook daar heb ik geen last van. Ik mis niks.

Nu ben ik wel van de generatie die met de haartjes nat – zoals dat heet – op de bank de KIJK zat te lezen, in het bos hutten bouwde en met een zelfgemaakte kar van heuvels af denderde. En dus maak ik me af en toe zorgen over jongeren die, kort door de bocht, weinig anders lijken te doen dan de hele dag naar een scherm staren. Ook daar, weet ik nu dankzij het uitstekende artikel van Ronald Veldhuizen, ben ik niet uniek in. Elke generatie maakt zich zorgen over de jongere. Dat was volgens Ronald zo toen de eerste boeken het grote publiek bereikten, bij de doorbraak van de radio, de tv, de computer, computergames… en nu dus ook bij social media. Maar is de toenemende angst voor de gevolgen van social media nou wel terecht? Voor het antwoord verwijs ik je graag naar dit artikel.

Nieuwe rubriek

Nu ik toch bezig ben, wil ik ook graag jullie speciale aandacht voor een nieuwe rubriek in KIJK: Van Egdoms Oordeel. Tech-journalist Rijco van Egdom zaagt daarin allerlei grote en belangrijke technologische ontwikkelingen door en beoordeelt ze op hun haalbaarheid. Deze aflevering gaat bijvoorbeeld over de veelbesproken Hyperloop, maar op de lijst staan onder meer nog de toekomst van waterstof, de even lange als megalomane Saoedische stad The Line, vliegende taxi’s en stroom uit de ruimte. Mis dat niet, want als je nou ergens FOMO bij zou moeten voelen…

Deze redactioneel staat ook in KIJK 1/2023.