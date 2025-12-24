Klopt het dat Kerstmis ooit verboden was in Engeland?

Britten zijn fervente kerstvierders die massaal komen opdagen als begin november de kerstverlichting in de winkelstraten wordt aangestoken. Het idee dat Kerstmis er ooit verboden was, klinkt dus vergezocht. Toch was dat zo – tussen 1647 en 1660, ten tijde van de Engelse Burgeroorlogen.

Als achtergrond: sinds 1642 had koning Karel I het aan de stok met zijn parlement. De parlementariërs, de zogenoemde roundheads, en hun volgelingen in het land hadden er genoeg van dat Karel beslissingen nam zonder het volk te raadplegen.

Ook godsdienst speelde mee. Karel was anglicaans, maar getrouwd met een katholieke Franse prinses. De roundheads, voor een belangrijk deel protestanten, waren daarom bang dat de koning hun godsdienst wilde verbieden. Er brak een burgeroorlog uit en in 1649 werd Karel onthoofd. Engeland werd een republiek.

Rellen

Feitelijk had het parlement vanaf 1645 de macht in handen, en in 1647 werd er een verbod op alle vormen van kerstviering uitgevaardigd. De festiviteiten rond kerst duurden in die tijd twaalf dagen, van 25 december tot Driekoningen op 6 januari, en waren in de ogen van de protestanten te frivool. Burgers gaven zich over aan allerlei vormen van ‘immoreel gedrag’, terwijl ze geacht werden de geboorte van Jezus met gebeden en bezinning te gedenken.

Niet iedereen vond dat gezellig. De burgemeester van Londen werd gemolesteerd toen hij afkondigde dat alle kerstversiering moest worden weggehaald. En in Canterbury braken rellen uit toen de burgemeester op 26 december de winkeliers opdroeg om open te gaan. In 1660 werd Engeland onder Karel II weer een monarchie en werd Kerstmis in ere hersteld.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2025.

Tekst: Margot Reesink

Beeld: Aaronamat/Getty Images