Wat is het verschil tussen een den en een spar?

We zingen met zijn allen ‘O dennenboom, o dennenboom’, maar halen een spar in huis. Wat is het onderscheid tussen de twee?

De ongeschreven regel is dat de kerstboom opgezet mag worden wanneer Sinterklaas weer ‘terug naar Spanje reist’. Deze week zijn de bomen dan ook niet aan te slepen. De favoriete bomen zijn de Kaukasische zilverspar (in de volksmond ook wel Nordmann) en de fijnspar. Inderdaad: sparren, en geen dennen. Wat is het verschil?

Lees ook:

Ezelsbruggetje

Zowel de den als de spar behoren tot de dennenfamilie (Pinaceae). Beide bomen bestaan uit naalden, en hebben een taaie buitenste schors die hen beschermt tegen schade. De dennen en de sparren behoren echter wel tot verschillende geslachten. Een den tot het geslacht Pinus, en de sparren die we als kerstboom gebruiken tot het geslacht Picea (o.a. de fijnspar) of Abies (o.a. de zilverspar).

En dat kun je goed zien: een den heeft lange, zachte naalden, terwijl een spar meestal over harde en korte beschikt. Verder zijn de naalden bij een spar één voor één bevestigd aan een twijgje, terwijl die van een den per twee, drie of vijf aan de twijg zijn ingeplant. Een ezelsbruggetje is dan ook: spar = solo, den = duo.

Vruchtkegels

Niet alleen de naalden van een den en een spar zijn verschillend, maar ook de vruchtkegels die deze bomen produceren. Zo maakt de een dennenappels aan, en de ander – surprise, surprise – sparrenappels. Over het algemeen zijn dennenappels breder en zijn de schalen waaruit ze bestaan dikker en houtachtiger dan die van de sparrenappels.

Maar goed, onder onze kerstbomen vind je natuurlijk geen vruchtkegels meer. Hopelijk wel cadeautjes!

Bronnen: Ohio State University Extension, Babywoods.nl