KIJK tipt: koptelefoon voor Star Wars-fans

Een koptelefoon voor fans van The Mandalorian. Dat is de A30 Wireless Gaming Headset The Mandalorian Edition in een notendop. Het is een bestaande geluidsmachine van Logitech G, maar dan met een sausje van Disney erover. Veel verder dan wat aangepaste kleuren, verwisselbare opzetstukjes met Star Wars-figuren en een paar kleine easter eggs lijkt dat sausje trouwens niet te gaan – maar misschien is dat ook nergens voor nodig. Echte fans van The Mandalorian hebben er toch wel oren naar.

