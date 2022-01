Kleinere vissoorten nemen overhand in warmere oceanen

Op basis van 130.000 jaar oude visfossielen concluderen onderzoekers dat hoe warmer oceanen worden, hoe kleiner de vissen erin zullen zijn.

De oceanen zitten bomvol bijzondere vissen. Sommigen brengen het gros van hun tijd door in felgekleurde koraalriffen, anderen leven in de blauwe leegte van het open water. Welke soorten gedijen of uitsterven, hangt af van tal van factoren. Zo kunnen ogenschijnlijk kleine veranderingen in bijvoorbeeld zuurstofconcentratie al grote gevolgen hebben. Ook de temperatuur op aarde, zo schrijven onderzoekers in vakblad Science, zorgt voor veranderingen in vispopulaties. Op basis van visfossielen van nu tot 130.000 jaar geleden, concluderen de biologen dat hoe warmer het is, hoe meer kleinere vissoorten de overhand zullen nemen.

Lees ook:

130.000

De biologen onderzochten sedimentmonsters uit de zogenaamde Humboldtstroom voor de kust van Peru. Deze zeestroming stroomt vanuit het zuiden van Chili langs de westkust van Zuid-Amerika. Met de visfossielen uit die samples, die tot 130.000 jaar terug in de tijd gaan, wisten de onderzoekers patronen in aanwezige vissen door de jaren heen in kaart te brengen.

In de bodemmonsters uit de warme perioden troffen de onderzoekers beduidend meer resten (specifiek viswervels) aan van kleine, goby-achtige vissoorten. Dat in tegenstelling tot de grotere, ansjovis-achtige soorten die de Humboltstroom momenteel domineren.

Warm water

De resultaten suggereren dat kleinere vissoorten de overhand nemen in perioden dat het op aarde warmer was. Dat komt volgens de onderzoekers niet zozeer door eventuele veranderingen in beschikbaar voedsel, maar door de hogere temperatuur van het water en de lagere zuurstofconcentratie die daarmee gepaard gaat. Eerder onderzoek toonde al aan dat kleinere vissen actiever zijn in warm, zuurstofarm(er) water dan hun grotere tegenhangers.

Voorspellen

Het onderzoek zegt niet alleen iets over het verleden, volgens de biologen kunnen we de data ook doortrekken naar de toekomst. Zo zouden ook de huidige globale temperatuurstijgingen door klimaatverandering kleinere vissoorten in de toekomst ook de overhand geven. In ieder geval voor tropische wateren zoals de Humboldtstroom.

Het effect van deze soortenverschuiving naar een door kleinere vissen gedomineerd systeem, is mogelijk groot, bediscussiëren de biologen. Niet alleen op de biodiversiteit binnen de oceanen, maar ook voor de visserij. Omdat er met name gevist wordt op grotere soorten, zouden tropische, ontwikkelde landen die afhankelijk zijn van kleinschalige visvangst het door de ontwikkeling extra moeilijk kunnen krijgen.

Bronnen: Science, Science Perspectives, EurekAlert!