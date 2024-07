Kort nieuws: mos op Mars, robot met hersenen en oude druiven

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Mos gevonden dat kan overleven op Mars

Syntrichia caninervis. Beeld: Sheri Hagwood/USDA.

Chinese wetenschappers hebben ontdekt dat Syntrichia caninervis, een mossoort die onder andere groeit in de Mojavewoestijn en op Antarctica, mogelijk op Mars kan groeien. Het plantje kan namelijk Marsachtige omstandigheden, zoals extreme droogte, hoge stralingsdoses en extreme kou wonderbaarlijk goed weerstaan. In The Guardian geven experts aan dat het onderzoek interessant is, maar ze zijn ook kritisch. Zo zijn ze er niet van overtuigd dat de soort echt kan groeien op onze rode buurplaneet, bovendien is mos geen lekkere toevoeging aan je salade.

Robot bestuurd door kweekhersenen

Afbeelding ter illustratie, niet de echte robots. Beeld: Tianjin University.

Chinese wetenschappers hebben hersencellen gekweekt en in een soort computerchip verwerkt, zenuwcellen maken contact met electroden en wisselen zo elektrische signalen uit. Deze technologie, zogenoemde brain-on-a-chip, is niet volledig nieuw, maar de Chinese onderzoekers zijn de eerste die er een robot mee aansturen. Ze hebben de robot bijvoorbeeld geleerd om obstakels te laten ontwijken en voorwerpen vast te pakken.

Als dino’s niet waren uitgestorven, hadden we misschien geen druiven

Beeld: Günter Hoffmann/Unsplash.

Zachte weefsels, zoals fruit, fossiliseren vaak slecht. Toch hebben paleobiologen nieuwe druivenfossielen gevonden, sommige wel 60 miljoen jaar oud. Dit werpt licht op hoe de druiven zich hebben verspreid over de aarde. Volgens de onderzoekers begint dat verhaal pas nadat de dinosauriërs uitstierven.

Sommige dino’s waren groot en lomp en duwden waarschijnlijk een hoop bomen omver, waardoor bossen nooit volledig dichtgroeiden. Maar toen ze 66 miljoen jaar geleden uitstierven, gebeurde dat opeens wel. Planten op de grond kregen daardoor minder zonlicht en hadden het zwaar. Klimplanten, zoals druiven, deden het juist goed, die klommen via de bomen naar het licht toe. En die ontwikkeling is dus terug te zien in de gevonden fossielen.

