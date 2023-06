Kinderen krijgen op Mars: kan dat?

Als we willen dat een kolonie op Mars echt op eigen benen kan staan, zullen mensen zich daar op termijn ook moeten gaan voortplanten. Maar wat voor risico’s zijn er verbonden aan verwekt en geboren worden op een andere planeet? En hoe is het om vervolgens op te groeien op zo’n vijandige wereld?

Volgens techmiljardair Elon Musk zijn er twee paden die de mensheid kan nemen. “Ofwel we blijven hier op aarde, en dan komt er ooit een moment waarop we uitsterven”, schreef hij in 2017 in het tijdschrift New Space. “Ofwel we worden een beschaving die zich uitstrekt over meerdere planeten – en ik hoop dat je het met me eens bent dat dát het pad is dat we moeten kiezen.”

Nu is Musk inmiddels nauwelijks nog serieus te nemen. Maar hij is zeker niet de enige met dit soort ideeën. De in 2018 overleden natuurkundige Stephen Hawking – toch niet de domste – zei ongeveer hetzelfde: “Hoewel de kans op een planeetwijde ramp per jaar vrij klein is, zal het ergens de komende duizend of tienduizend jaar vrijwel zeker een keer raak zijn. Tegen die tijd moeten we ons dus over de ruimte verspreid hebben, zodat een ramp op aarde niet meteen het einde van de menselijke soort betekent.”

Eigen broek op houden

Ga je mee in dat streven, dan is Mars de meest voor de hand liggende wereld om naar uit te wijken. Van alle andere planeten in ons zonnestelsel is die nog het meest leefbaar. (Wat helaas niet zoveel zegt als je bedenkt dat de temperatuur op Mercurius varieert van -180 tot 430 graden Celsius, het op Venus zelfs gemiddeld zo’n 470 graden is en alle andere planeten gas- en ijsreuzen zijn.)

Maar dan is het niet voldoende om op onze buurplaneet een basis te bouwen waar een handjevol astronauten onderzoek doet. Om écht een veilige haven voor de mensheid te worden, zal een kolonie op Mars helemaal zijn eigen broek op moeten kunnen houden. En daar hoort bij dat de Marsbewoners zich ter plekke gaan voortplanten, zodat de kolonie niet uitsterft als de aarde door een ramp wordt getroffen en geen verse astronauten meer kan sturen. Maar kán dat eigenlijk wel veilig: baby’s krijgen op een andere planeet? En die vervolgens op laten groeien tot productieve koloniebewoners?

