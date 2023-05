Langnekdino’s ontwikkelden meerdere keren een gigantisch lichaam

Hoe konden sommige plantenetende langnekdino’s zo reusachtig worden? Een analyse van de lichaamsmassa van deze giganten brengt het antwoord dichterbij.

Ze waren van kop tot staart zeker 37 meter lang en wogen een slordige 69.000 kilogram. De Patagotitan mayorum (zie boven) is tot nu toe de grootste, bekende dinosauriër die ooit op aarde rondstampte. En hij is niet alleen in zijn ‘grootsheid’: veel andere leden van de Sauropoda, oftewel de langnekdinofamilie, bereikten ook recordhoogtes. Nu blijkt dat die eigenschap in de loop der evolutie een stuk vaker is ontstaan dan gedacht. Dat ontdekte paleontoloog Michael D’Emic van de Adelphi University (VS), hij publiceerde erover in Current Biology.

Lees ook:

200 langnekdino’s

Om aan te geven hoe groot een uitgestorven dier was, spreken paleontologen liever over lichaamsmassa dan lengte en gewicht. Die is namelijk makkelijker te berekenen aan de hand van de omvang van de gewichtdragende botten in het gevonden fossiel.

Dat is dan ook precies wat D’Emic deed voor bijna 200 langnekdinosoorten (in totaal zijn er zo’n 250 bekend). Vervolgens zette hij de lichaamsmassa van de dieren uit tegen de evolutionaire tijd. Zie hieronder de grafiek die hij daarmee maakte.

Beeld: silhouetten door Scott Hartman, Nobu Tamura (vector door T. Michael Keesey), Steven Traver

Groeispurt

Elke lijn in de grafiek hierboven representeert een langnekdinosoort. Rechts zie je van boven naar onder de silhouetten van een sauropode, een mammoetachtige, een mega-neushoorn, een Hadrosaurus en de welbekende Tyrannosaurus rex. Je ziet dat zeker dertig sauropoden klein beginnen (het startpunt van de rode lijn ligt laag), maar al vrij snel een recordhoogte bereiken.

De analyse van D’Emic toont ook aan dat de langnekdino’s al vrij vroeg in de evolutie zo groot werden. En steeds als er een nieuwe soort ontstond, waren er meerdere takken die onafhankelijk van elkaar de groeispurt inzette. Dat is opzienbarend, want tot nu toe dachten wetenschappers dat de dieren slechts enkele malen deze eigenschap hadden ontwikkeld.

Aparte categorie

De allergrootsten der langnekdino’s, zoals de Patagotitan mayorum, vormden volgens D’Emic overigens een aparte dinosauruscategorie. Zo hadden hun tanden en schedels unieke vormen en waren hun lichaamsverhoudingen anders dan die van de iets minder gigantische sauropoden. Ze hadden bijvoorbeeld extra massa aan hun achterlijf om de lange nek in evenwicht te houden. Ook wijst eerder microscopisch onderzoek van de botten uit dat deze een andere groeisnelheid hadden. Tenslotte hadden de enorme sauropoden vaak een ander dieet en leefden ze voornamelijk in het onbeboste binnenland.

Niet alleen botten

“De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet heel verrassend”, stelt paleontoloog en sauropodenexpert Femke Holwerda van het Royal Tyrrell Museum (Canada). “Dit zie je ook wel als je naar deze dino’s in de loop van het Mesozoïcum (247 tot 66 miljoen jaar geleden, red.) kijkt. Zo beginnen ze klein en nederig in het Laat Trias, worden vervolgens aardig groot, en die lijnen verdwijnen uiteindelijk. Die worden dan vervangen door sauropoden als Diplodocus, die weer verloren raken in het Vroege Krijt. Tenslotte volgen weer andere typen. Dit hangt inderdaad vaak samen met de verandering van omgeving en vegetatie. Dat het zo vaak gebeurt als D’Emic hier suggereert, is wel nieuw.”

“De onderzoeker heeft een indrukwekkende hoeveelheid sauropoden bestudeerd”, vervolgt ze. “Ik weet alleen niet of je deze conclusie met 100 procent zekerheid kan trekken door alleen naar de botten te kijken. Voor vervolgonderzoek zou ik samenwerken met paleobotanisten voor een vegetatie- en klimaatreconstructie en die uitzetten tegen veranderingen in de lichaamsgrootte van sauropoden.”

Bronnen: Current Biology, uitleg van de publicatie door Michael D’Emic, Adelphi University via EurekAlert!

Beeld: Mariol Lanzas, CC-BY-SA 4.0 international