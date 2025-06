Langnekdino’s slikten zonder te kauwen hele stukken plant door

Het dieet van sauropoden is eindelijk in kaart brachten. Uiteraard aten ze plantaardig voedsel, maar onderzoekers ontdekten nog meer interessants.

Tussen de 200 en 66 miljoen jaar geleden werden grote delen van het bos op aarde gesnoeid. Niet door mensen, natuurlijk, maar door langnekdinosauriërs, ofwel sauropoden. Maar dat sauropoden planteneters waren, is gek genoeg nooit officieel vastgesteld.

Nu wel, want wetenschappers van onder meer Curtin University in Australië hebben voor het eerst de maaginhoud van een langnekdino onderzocht en daar diverse plantenfossielen in gevonden. Ze schrijven erover in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

Gefossiliseerde maaginhoud

Skeletten van sauropoden zijn op veel plekken gevonden, maar dat geldt niet voor de gefossiliseerde maaginhoud van de dieren. Deze zogenoemde cololieten zijn extreem zeldzaam. En dus waren wetenschappers en vrijwilligers van het Australian Age of Dinosaurs Museum of Natural History Museum erg enthousiast toen ze in de zomer van 2017 een goed bewaard exemplaar vonden in een fossiel van een Diamantinasaurus uit Queensland. Het dier moet zo’n 100 miljoen jaar geleden hebben geleefd.

Australian Age of Dinosaurs Collection Manager Mackenzie Enchelmaier houdt een fossiel omhoog van de maaghoud van een Diamantinasaurus. (Beeld: Stephen Poropat)

De cololiet bleek een rijke variëteit aan plantaardige resten te bevatten. Aan de hand van de structuur van die resten concluderen de onderzoekers dat de dino de bladeren en zaaddozen in zijn geheel doorslikte. Zonder te kauwen dus. Het dier leek voor de vertering volledig te rekenen op de microben in zijn maag. Daarmee kun je de Diamantinasaurus met recht een bulkfeeder noemen.

Bulkfeeding

De wetenschappers vonden zowel bedektzadigen (bloemdragende planten) als naaktzadigen (zoals de conifeer) in de cololiet. Deze sauropode bleek dus geen selectief dieet te hebben, maar at wat hij maar te pakken kon krijgen. Dat bevestigt het beeld dat velen hebben van langnekdino’s: dieren die hele stukken bos snoeien en daarmee een grote impact hebben op het ecosysteem.

Natuurlijk gaat het in deze studie maar om één onderzocht exemplaar van één soort. Of andere sauropoden ook willekeurig bulkfeeding-gedrag vertonen, moet nog worden vastgesteld. En ook of jonge of juist oudere dieren (het betrof hier een ‘tiener’) ook zo’n dieet hadden. Bovendien zou het eetpatroon ook nog per seizoen kunnen verschillen. Kortom, genoeg onderzoeksvragen over.

Bloemen in het dieet

“Dat sauropoden planteneters waren was natuurlijk al bekend”, vertelt paleontoloog en dinokenner Leon Claessens van de Universiteit van Maastricht. “Bijvoorbeeld de tanden lieten hier weinig twijfel over bestaan. Maar wat zo bijzonder is aan dit nieuwe fossiel is dat er het directe bewijs is gevonden voor het laatste maal van deze Diamantinasaurus.”

Dat er niet alleen naaktzadigen maar ook bedektzadigen in de cololiet werd aangetroffen vindt Claessens extra leuk. “Mijn tuin staat vol met prachtige bloemen, maar die planten zijn pas ontstaan in het vroege Krijt, meer dan 50 miljoen ná het ontstaan van de eerste sauropoden en lang nadat deze dino’s een grote soortenrijkdom bereikten. Diamantinasaurus komt uit het midden-Krijt, toen bloemplanten alweer een tijdje bestonden en dus klaarblijkelijk aan het dieet van sauropoden was toegevoegd.”

Niet kieskeurig

“Gezien de grote hoeveelheid verschillende soorten planten in het spijsverteringkanaal van deze sauropode, werd van alles naar binnen geschoven”, vervolgt Claessens. “Als je zo groot bent, en dus veel voedsel nodig hebt, kun je het je waarschijnlijk niet permitteren om een al te kieskeurige eter te zijn! Al met al een goed uitgevoerde studie die aangeeft hoeveel interessante informatie je kunt halen uit gefossiliseerde etensresten!”

Bronnen: Current Biology, Cell Press via EurekAlert!

Beeld: Travis Tischler