Levende elektronica helpt huidziekte onder controle te houden

Wetenschappers ontwikkelden een elektrische ‘pleister’ die bacteriën bevat en in staat is de huidziekte psoriasis te monitoren en behandelen.

Ongeveer acht op de duizend mensen hebben psoriasis. Deze huidziekte is erfelijk en kenmerkt zich door grote rode vlekken met schilfers, vooral op de benen, armen en rug. Die plekken kunnen flink jeuken en regelmatig laten de schilfers los (zie foto hierboven). Geen pretje dus. Een vette crème erop smeren verzacht wat, maar is niet altijd voldoende. Onderzoekers van onder meer de University of Chicago (VS) komen nu met een bio-elektrische ‘pleister’ die mogelijk wel kan helpen. Ze publiceerden hun resultaten in het tijdschrift Science.

Lees ook:

Huidziekte

Je huid heeft naast de bescherming van interne weefsels en organen nog een belangrijke taak: het fysiologische evenwicht handhaven. Door te zweten houden we onszelf bijvoorbeeld op temperatuur. De huid zelf heeft ook een evenwicht nodig. Dat gebeurt onder meer door de productie van talg, dat de huid vettig en soepel houdt en door de aanwezigheid van goedaardige huidbacteriën, zoals staphylococcus epidermis.

Bij psoriasis gaat er iets mis bij dat evenwicht. Doordat lichaamseigen afweercellen de huidcellen aanvallen, werken ze niet goed meer, waardoor je ontstekingen krijgt. Die ontstekingen geven een droge warme huid die gaat jeuken en schilferen. Jiuyun Shi en collega’s besloten te onderzoeken of elektronica in combinatie met de hierboven genoemde bacterie de symptomen kan verminderen.

Real time-metingen

Het team stopte levende S. epidermis-bacteriën in een hydrogel en brachten dit aan op een elektrisch circuit bestaande uit diverse sensoren: voor elektrische geleidbaarheid, vochtigheid en huidtemperatuur. Vervolgens brachten ze de zo ontstane ‘pleister’ aan op de (kaalgeschoren) rug van muizen. Deze muizen hadden psoriasis gekregen doordat de onderzoekers een bij de huidziekte betrokken gen hadden aangepast.

De sensoren bleken vervolgens inderdaad in staat om real time metingen door te sturen. Dat is belangrijk, want een stijging van de huidtemperatuur en een verlaging van de vochtigheid kan bijvoorbeeld duiden op een opvlamming van de ziekte. Maar wat helemaal goed nieuws was, is dat de symptomen van psoriasis daadwerkelijk minder werden.

Bacterie verbetert psoriasis

Hoe werkt dat? De stafylokokken produceren volgens de onderzoekers een bepaald vetzuur dat bindt aan een eiwit op de buitenkant van huidcellen. Hetzelfde eiwit als dat Shi en collega’s hadden veranderd bij de muizen en dat betrokken is bij het ontstaan van psoriasis in mensen.

Door de ‘ingreep’ van de bacterie kon het eiwit beter werken, waardoor de huidcellen hun taak weer oppakten: de huid in evenwicht houden. Ook het verkoelende effect van de hydrogel en elektrische stimulatie hielpen hier mogelijk bij. En niet alleen maar in het gebied direct onder de ‘pleister’, ook in de huid daaromheen trad verzachting van de klachten op.

Toekomstplannen

Goed nieuws dus voor psoriasispatiënten, maar of het bij mensen werkt is dus nog niet getest. Dat behoort tot de toekomstplannen van de onderzoekers. Maar eerst willen ze nog het precieze mechanisme achterhalen van hoe de bio-elektronica werkt bij psoriasis en andere huidziektes waarbij het evenwicht is verstoord.

Bronnen: Science, Science Perspective

Beeld: Psoriasis-Netz CC BY 2.0 DEED