Hoeveel kilo huid verliest een mens tijdens zijn leven?

Als kind ooit met watervaste viltstift op je huid getekend? Je krijgt het er met water en zeep niet zomaar af, maar gelukkig vervaagt je kunstwerk na een poosje vanzelf. Dat heeft veel te maken met de vernieuwing van je huid. Huidcellen beginnen hun leven in de zogenoemde basale laag en passeren vervolgens verschillende cellagen om te eindigen als dode, platte huidcel in de hoornlaag (zie foto).

Je huid blijft zich continu vernieuwen. Na ongeveer een tot drie weken is de bovenste laag van je huid – de epidermis – volledig vernieuwd. Wetenschappers hebben berekend dat mensen per vierkante centimeter ongeveer 1000 huidcellen per uur verliezen. Dat komt per mens overeen met 30 tot 90 milligram huidschilfers per uur. In tachtig jaar loos je op die manier ongeveer 20 tot 60 kilo aan huidschilfers. Een flink deel daarvan eindigt als huisstof. Denk daar maar eens aan als je de volgende keer met de stofzuiger in je handen staat.

Tekst: Diana de Veld