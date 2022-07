Met de octo-glove kun je alles vastgrijpen onder water

Een octopus is ontzettend handig in het grijpen van voorwerpen onderwater. Met een handschoen geïnspireerd op dit dier kunnen ook duikers hem dit nu nadoen.

Weleens geprobeerd een wriemelende vis in het water vast te houden? Onze handen zijn niet bepaald geschikt voor het grijpen en beethouden van dieren, mensen of voorwerpen onder water. Het glipt ons gewoon door de vingers. Maar de octopus is hier wél erg goed in. En daarom hebben wetenschappers van onder meer Virginia Tech (VS), onder leiding van Michael Bartlett, nu op basis van de tentakels van dit dier een handschoen ontworpen voor onderwatergebruik: de octo-glove.

2000 zuignappen

De octopus is een ongelooflijk handig dier. Hij bezit acht ‘armen’, elk bezaaid met zuignappen. Die circa tweeduizend zuignappen in totaal bezitten speciale zintuigen en sterke spiertjes. Als de octopus dicht bij een object komt, voelen die zintuigen dat en die triggeren vervolgens de spiertjes. Een aantal spiertjes zal dan samentrekken terwijl andere zich juist ontspannen. Het samenspel creëert een soort druk waardoor het voorwerp blijft ‘plakken’. Dit wordt adhesie genoemd.

Adhesie nabootsen is een pittige klus, maar Bartlett en collega’s gingen de uitdaging aan. De ‘zuignappen’ op de handschoen werden gemaakt van flexibele rubberen ‘stengels’ met daarop een zacht membraan. Door de manier waarop het membraan op het stengels zit, kun je dan een vergelijkbare druk krijgen als de octopus dat kan.

LIDAR

Nu nog het ‘voelen’ van de nabijheid van het gewilde voorwerp. Dit gebeurt door middel van sensoren die werken via LIght Detection And Ranging, kortweg LIDAR. Bij deze techniek worden snelle laserpulsen afgevuurd op het voorwerp. Die pulsen weerkaatsen en komen terug bij een micro-detector. De detector meet de tijd die het heeft gekost voor de laserpulsen om terug te keren. Op basis hiervan berekent de sensor hoe ver weg het object is. Zodra het te grijpen ding binnen een bepaald bereik is, wordt de adhesie van de zuignappen geactiveerd.

De onderzoekers hebben de octo-glove getest met verschillende voorwerpen. Van lichte als een metalen autootje, lepel en hydrogel-balletje, tot zwaardere en onhandige spullen, zoals een metalen plaat en doos. De handschoen was in staat al deze dingen vast te grijpen en op te tillen.

Reddingsmissies

De octo-glove gaat een gouden toekomst tegemoet, denkt het team van Bartlett. Bijvoorbeeld voor duikers en zachte robotica die reddingsmissies onder water uitvoeren, of voor het bergen van wrakstukken en het bouwen van onderwatertunnels.

