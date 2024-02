Schoonmakers vinden oudste voorganger van ‘onze pc’ onder het stof

In een stoffige doos op een Universiteit in het Verenigd Koninkrijk vond een stel schoonmakers de allereerste desktopcomputer, de ‘Q1 microcomputer’. Hoe deze precies daar terecht is gekomen, blijft een raadsel.

Het Amerikaanse bedrijf Q1 Corporation ontwikkelde in 1972 de allereerste desktopcomputer ter wereld, de ‘Q1 microprocessor computer’. Kort na zijn uitvinding moest hij plaatsmaken voor een verbeterde versie, en verdween zo uit de omloop. Nu, vijftig jaar later, werden twee exemplaren gevonden in een oude doos op een Britse universiteit. Hoe die daar precies terecht zijn gekomen, blijft een raadsel.

De allereerste ingebouwde microchip

Zo’n halve eeuw geleden kregen technici het verbeteren van computerchips in de vingers. Er werden honderden nieuwe soorten en varianten gemaakt en zo ontstond de Q1 microcomputer. De nieuwe uitvinding werd erg populair omdat hij ‘op zichzelf’ kon werken, in plaats van dat er een losse besturingscomputer nodig was. Hij functioneerde namelijk dankzij een kleine, ingebouwde chip. In die tijd was dat erg bijzonder en de Q1 computer was daarmee de allereerste ter wereld.

Het werkgeheugen en de snelheid van de chip was niet om over naar huis te schrijven. Zelfs een autosleutelhanger werkt sneller, en een Word-bestandje van krap twee pagina’s was ook al te veel gevraagd.

De computer hield het dan ook niet lang vol. Veel van de exemplaren gingen kort na de ontwikkeling al kapot en daarom werd hij in die tijd ook wel een ‘dubieuze computer’ genoemd. Gebaseerd op het systeem van de Q1 maakten pioniers verbeterde versies.

Grote bonus uit een stoffige doos

Schoonmakers die aan het werk waren op de Kingston Universiteit in Londen stuitten op de twee exemplaren. Ze zaten verstopt in een stoffige doos. Kingston University zal de Q1 microcomputer presenteren in één van de faculteiten. Er is maar één andere Q1-pc bekend en Paul Neve, docent computerwetenschappen, noemt het dan ook een “grote bonus”. ‘Dankzij de pioniers uit de jaren ’70 en ‘80 hebben we nu computers, die we toepassen in zowel communicatie op werk als entertainment voor thuis. De Q1 microprocessor was de basis voor de hedendaagse laptops en telefoons’.

In de jaren 70 zijn er gigantisch veel computers gemaakt, in verschillende vormen en maten en zowel dubieuze als goedwerkenden. We weten daardoor niet precies welke computers belangrijk waren voor de ontwikkeling van de ‘bureaucomputer’ die we nu kennen.

Daarbij komt dat het woord ‘computer’ een nogal uiteenlopende betekenis heeft. Wat we precies hieronder verstaan, kan breed worden getrokken en hangt onder andere af van de functies van een exemplaar. De vondst van deze oude variant kan daarbij helpen.

