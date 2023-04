Picture Perfect: eitjes verstoppen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de Noord-Amerikaanse waterspreeuw.

De Paashaas is niet het enige dier dat eitjes verstopt. Ook Noord-Amerikaanse waterspreeuwen kunnen er wat van. Om hun kroost te beschermen tegen roofdieren bouwen deze mollige vogels hun nesten vaak op lastig bereikbare plekken, zoals bij klifrichels, bovenop rotsblokken, en onder bruggen. Maar aangezien de waterspreeuwen niet bang zijn van een beetje water, maken ze ook wel eens gebruik van een speciale verstopplek: in de buurt van, of zelfs achter, een waterval.

Lees ook:

Waterratten

Achter een waterval is het niet bepaald droog. Daarom zijn Noord-Amerikaanse waterspreeuwen hun nesten op zo’n manier gaan bouwen dat ze zulke vochtige omstandigheden kunnen weerstaan. Het koepelvormige nest heeft ongeveer de grootte van een voetbal en is gemaakt van meerdere lagen mos, berkenschors, bladeren en grof gras. De dikke, buitenste laag mos absorbeert vocht en de binnenkant is goed geïsoleerd met gras zodat het daar lekker droog blijft.

Noord-Amerikaanse waterspreeuwen zijn de enige zangvogels in de Verenigde Staten die ervan houden om regelmatig te zwemmen – weliswaar om eten te vangen. Hun lichamen zijn daar dan ook speciaal op aangepast. Zo hebben ze olieklieren aan het begin van hun staarten, waarmee ze hun veren waterproof kunnen maken. Daarnaast hebben ze een extra paar oogleden (knipvliezen) en huidflapjes over hun neusgaten die hun ogen en snavel beschermen wanneer ze onder water zijn. Dat is niet alleen handig tijdens het jagen, maar ook om bij het nest te komen. Beide ouders voeden de kuikens namelijk tot wel twintig keer per uur, waarbij ze elke keer door het watergordijn moeten vliegen.

Bronnen: Carnegie Museum of Natural History

Beeld: Larry Jordan, CC BY-NC-SA 2.0