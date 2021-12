Picture perfect: feestkomeet

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: komeet Leonard C/2021 in beeld.

Afgelopen week kwam komeet Leonard C/2021 spectaculair dichtbij. Nou ja, de kortste afstand tussen Leonard en de aarde was ongeveer 35 miljoen kilometer. Toch is dat in kosmische termen niet ver weg. Onze buurplaneet Venus bevindt zich bijvoorbeeld op 41 miljoen kilometer van de aarde. Leonard was dan ook goed te zien met het blote oog.

Op de foto zie je hoe een soort atmosfeer van stof en gas de komeet omhult. Zo’n coma ontstaat door de hitte en straling van de zon, waardoor ijs aan het oppervlakte van het ruimterotsblok smelt en er gas en stof vrijkomt. Zo krijgt Leonard glimmende sterrenstofharen die wapperen in de wind.

Leonard laat nu voor de tweede keer rond de feestdagen wat van zich horen. De komeet schoot namelijk op 3 januari 2021 als een nieuwjaarsgeschenk door het blikveld van astronoom Gregory Leonard, naar wie de komeet is vernoemd. Helaas is dit bezoek ook meteen een afscheid. De komeet maakt namelijk binnen 80.000 jaar een baan om onze zon. Het volgende feestje duurt dus nog wel even.

Bron: NASA

Beeld: Dan Bartlett