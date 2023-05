Picture Perfect: indrukwekkende inslag

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het oog van Quebec.

Bij de gedachte aan een meteorietinslag krijg je meestal geen positief gevoel. Maar in dit geval leverde eentje toch iets moois op: het ringvormige kratermeer Lake Manicouagan in Quebec, Canada. Dit meer vormt de op drie na grootste inslagkrater ter wereld en deelt die plaats met de Popigaikrater in Rusland. De krater is ook prima vanuit de ruimte waar te nemen, zoals je kunt zien op de foto. Het eiland dat zich midden in Lake Manicouagan bevindt, heet René-Levasseur Island. Met een totale oppervlakte van 2020 km2 is het eiland groter dan het meer eromheen (1942 km2).

Het eiland en het meer worden samen ook wel het ‘oog van Quebec’ genoemd, omdat ze – met een beetje fantasie – van bovenaf gezien op een oog lijken. De krater is 214 miljoen jaar geleden gevormd door een meteorietinslag. Voor geologen is het oog van Quebec extra interessant vanwege de inslagmetamorfose die het heeft doorstaan. De meteoriet zou een diameter van 5 km hebben gehad en zou de aarde met een snelheid van 17 km/s hebben geraakt; dat maakt hem tot een van de krachtigste (bekende) inslagen die de aarde ooit heeft gekend. De inslag vormde een krater van oorspronkelijk 100 km breed, maar door erosie en sediment is de diameter verkleind tot 72 kilometer.

Beeld: ESA (bevat aangepaste Copernicus Sentinel data 2018)