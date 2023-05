Picture Perfect: kolossale kledingstapel

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: deze Chileense woestijn doet al jaren dienst als kledingdump.

Tussen het Andesgebergte en de Grote Oceaan ligt de Chileense Atacamawoestijn, de droogste plek op aarde. Hoewel het gebied jaarlijks niet meer dan een centimeter aan regen krijgt, komt het niet tekort aan een ander soort neerslag: kleding. Jaarlijkse worden hier ten minste 39.000 ton aan goedkope, onverkochte kleren vanuit Europa, Azië en Noord-Amerika gedumpt, meldt de Belgische krant HLN. De stortplaats is inmiddels zo groot geworden dat het vanuit de ruimte te zien is.

De nabijgelegen havenstad Iquique is een van de ‘vrije zones’ in Chili, waar je geen belasting of importkosten hoeft te betalen. Dit is bedoeld om de lokale economie te stimuleren, maar pakt totaal verkeerd uit voor het milieu. Kleding die namelijk naar Iquique wordt geïmporteerd en niet wordt verkocht, eindigt vervolgens in de woestijn. Er is niemand die op wil draaien voor de kosten om de producten uit de vrije zone te krijgen.

Gezondheidsrisico’s

Daarnaast is de kledinghoop niet alleen zonde van al het materiaal. De kleding is niet biologisch afbreekbaar en bevat veel chemicaliën: het kan wel tweehonderd jaar duren voordat een kledingstuk is verteerd. De vervuiling dringt door tot de ondergrondse waterreservoirs en vormt zo een risico voor de drinkwatervoorziening. Bovendien worden de kledingstapels regelmatig in brand gestoken in een poging om ze te verkleinen. Maar daarbij komen weer giftige stoffen vrij die schadelijk zijn voor de omwonenden.

Inmiddels werkt de nationale overheid aan een wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die maakt de Chileense textielindustrie, maar vooral de -importeurs, verantwoordelijk voor het afval dat ze produceren. Een goed begin, maar het blijft een wereldwijd probleem. Aan de kant van de consument valt er ook nog veel te verbeteren.

Bronnen: SkyFi, Het Laatste Nieuws, Gizmodo

Beeld: SkyFi