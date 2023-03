Picture Perfect: originele oversteek

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de Cody Dock Rolling Bridge.

Er zijn makkelijkere en praktischere manieren te verzinnen om mensen naar de andere kant van een rivier te krijgen, maar de Cody Dock Rolling Bridge is zeker creatief van aard. Deze brug kan namelijk 180 graden rollen om plaats te maken voor boten die eronderdoor varen. In Londen is een artistieke gemeenschap bezig om een voormalige scheepswerf om te toveren in een creatief centrum. Daar hoort deze unieke overbrugging ook bij.

Geen brug te ver

Als onderdeel van de renovatie werd de werf heropend voor een deel van een nabijgelegen rivier. Daarvoor was het nodig om een oude dam te verwijderen en een nieuwe voetgangersbrug te bouwen. Oorspronkelijk wilde Simon Myers, die de vernieuwing van de werf leidt, een traditionele basculebrug bouwen. Maar toen architect Thomas Randall-Page lucht kreeg van deze plannen, had hij een beter idee. Samen met technicus Tim Lucas stelde hij een veel ambitieuzere, rollende brug voor.

Ondersteboven

Hoe het werkt? Normaal gesproken staat de brug in zo’n positie dat fietsers en voetgangers makkelijk kunnen oversteken. Maar wanneer er een boot onderdoor moet, zal de brug zich helemaal omkeren. Dat is mogelijk doordat de stalen tanden van de brug over een rails kunnen rollen, die op betonnen pijlers aan beide oevers zijn geïnstalleerd. Op die manier ontstaat er ruimte voor de boot. In de GIF hieronder zie je de hele actie.

Beeld: Thomas Randall_Page

Het proces duurt ongeveer twintig minuten, zodat het veilig kan plaatsvinden en de brug niet plotseling te snel draait. Ondanks dat de brug, gemaakt van verweerd staal en eik, meer dan 13 ton weegt, is het met handlieren te bedienen. Het hele ding is zo nauwkeurig ontworpen dat er geen motoren of elektriciteit aan te pas hoeven te komen.

Bronnen: New Atlas, Thomas Randall-Page

Beeld: Jim Stephenson