Picture perfect: raketshow

Aankomende Oudejaarsavond moeten we helaas zonder vuurwerk doorkomen. Gelukkig waren er in december genoeg raketlanceringen die de sterrenhemel extra deden oplichten. Onlangs werd bijvoorbeeld de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) het heelal in geschoten met een Falcon 9 van SpaceX. De raketshow is helaas geen goedkoop alternatief op gillende keukenmeiden. De bouw van de ruimtesonde koste maar liefst 188 miljoen Amerikaanse dollar (166 miljoen euro), en de lancering zelf 50 miljoen (44 miljoen euro).

De ruimtesonde is ontwikkeld en gebouwd door de NASA en het Italian Space Agency. IXPE is bepakt met maar liefst drie telescopen, waarmee hij twee jaar lang gepolariseerde röntgenstraling zal meten. Daarmee hopen de Italiaanse en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties de extreme omstandigheden waaronder deze straling ontstaat beter te begrijpen. IXPE zal de overblijfselen van geëxplodeerde sterren onder de loep nemen. Zwarte gaten en neutronensterren zenden bijvoorbeeld ontzettend veel kosmische x-rays uit. Daarmee zijn ze geschikte studieobjecten voor IXPE’s eerste klus.

Bron: NASA

Beeld: Jordan Sirokie