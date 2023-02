Picture Perfect: rivieren met ruzie?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de Ontmoeting van Wateren.

Water mengt niet met olie: een redelijk bekend gegeven. Maar dat water niet met water mengt? Daarvan kom je in de natuur maar weinig voorbeelden tegen.

Ten oosten van de Braziliaanse stad Manaus vind je zo’n zeldzaam verschijnsel. De zandkleurige Rio Solimões komt hier samen met de donkere Rio Negro. Deze plek wordt dan ook heel origineel de Encontro das Águas genoemd, wat Portugees is voor de ‘Ontmoeting van Wateren’. 6 kilometer lang stromen de twee wateren zij aan zij, zonder met elkaar te mengen. Door turbulente stromingen mixen ze uiteindelijk toch, om samen de Amazone te vormen.

Hoe kan het nou dat die rivieren niet mengen? Uiteraard niet vanwege een ruzie. In feite komt het door hun verschillen in temperatuur, snelheid en hoeveelheid opgelost sediment in het water. De Rio Negro stroomt namelijk met 2 kilometer per uur en heeft een temperatuur van 28 graden Celsius. Bovendien heeft deze rivier, afkomstig van het Colombiaanse gebergte en binnenlandse jungles, zijn blauwzwarte kleur te danken aan rotte bladeren en planten en weinig aanwezig sediment. De Rio Solimões zit daarentegen vol met bezinksel van de Andes. Ook stroomt hij sneller (4 tot 6 kilometer per uur) en is hij kouder (22 graden Celsius).

Bron: NASA

Beeld: Portal da Copa