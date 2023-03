Picture Perfect: verbluffend blauw

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de Marmergrotten.

In een afgelegen gebied aan het General Carrera Lake in het Chileense deel van Patagonië zijn fotograaf Clane Gessel en zijn vader op zoek naar het ultieme plaatje. Na een tien uur durende autorit en een uitgebreide wandelroute, vormt een boottocht de laatste stap van hun lange reis. Maar wanneer ze de bestemming bereiken, bleek alles de moeite waard te zijn. Met blauw- en grijstinten, in combinatie met het transparante en weerspiegelende water van het gletsjermeer, vormen de Marmergrotten (Capillas de Marmól) een absoluut droombeeld.

Hoe ontstond dit natuurlijke kunstwerk? Meer dan zesduizend jaar lang sloegen de agressieve golven tegen het marmer (calciumcarbonaat). Al die klappen sleten de wanden steeds meer uit, waardoor grotten werden gevormd. Het mineraalrijke gletsjerwater zorgde voor de levendige, blauwe kleur van de wanden, die ook nog wordt versterkt door de reflectie van het azuurkleurige water zelf.

Hoewel de Marmergrotten het hele jaar te bewonderen zijn, hangt hun uitstraling af van het seizoen waarin je ze bezoekt. Zo staat het waterpeil laag in de vroege lente. Hierdoor kan er meer licht de grotten binnendringen, wat ervoor zorgt dat het water turquoisekleurig oogt en er een kristalachtige glans over de wanden valt. In de zomer staat het waterpeil juist hoger door het smeltwater van de gletsjers eromheen. Doordat er dan minder licht de grot in schijnt, krijgen het water en de grotwanden een donkerblauwe tint.

Beeld: Clane Gessel