Picture Perfect: prachtig poollicht

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technologisch beeld op onze site. Deze keer: Canadees noorderlicht.

Ieder jaar publiceert Capture the Atlas, een website over reisfotografie, een lijst met de beste foto’s van het poollicht. Dit jaar maakten ze een selectie met inzendingen van 25 verschillende fotografen. Bij iedere foto verwonderden wij ons over dit prachtige lichtverschijnsel. Het was daardoor onmogelijk om te bepalen welk beeld onze favoriet is. Wij raden je dan ook aan om de gehele selectie te bekijken.

Lees ook:

Deze foto is genomen bij de Tombstone Mountain Range in Canada. De vier dagen dat de fotografe in dit gebied was, kwam de maan niet boven de horizon uit. Dit zorgde voor extreem donkere nachten en daardoor kon ze het noorderlicht zo mooi mogelijk in beeld brengen.

Leuk weetje

Het geomagnetisch lichtveschijnsel is vooral beroemd in de meest noordelijke plekjes op aarde. Het staat dan bekend als het noorderlicht (aurora borealis). Maar je kunt dezelfde lichtshow ook op Antarctica, Nieuw-Zeeland of Patagonië bewonderen. Het fenomeen heet daar het zuiderlicht (aurora australis).

Benieuwd hoe het poollicht er vanuit de ruimte uitziet? Deze video op het YouTube kanaal van NASA laat het zien.

Beeld: Rachel Jones Ross